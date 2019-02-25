Що говорить ненормативна лексика про рівень інтелекту людини

Люди, які вживають ненормативну лексику мають кращий словниковий запас і рівень інтелекту.

Американські психологи Крістін і Тімоті Джей вирішили експериментально перевірити стереотип про те, що любителі лайливої лексики дурніші людей, які висловлювуються виключно цензурно (нібито лихословам не вистачає словникового запасу, щоб висловити думку, в той час як пристойний інтелігент завжди знайде точний епітет).

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Вчені просили учасників експерименту за 60 секунд перерахувати якомога більше матюків, а потім за той же час пригадати якомога більше найменувань тварин.



Ненормативна лексика не вказує на низький рівень інтелекту

Аналіз результатів показав, що швидкість реакції вище і словниковий запас багатший у людей, які краще володіють табуйованою лексикою: ті, хто з легкістю сипав образами, також знали і більше звірів. А оскільки вербальні навички вважаються одним з основних ознак розвиненого інтелекту, міф про матюклтвого дурня був розвінчаний.

Дослідження також показало, що лихослови-інтелектуали відкритіші і частіше виявляються невротиками, в той час як люди з бідним словниковим запасом сумлінніші поступливіші.

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