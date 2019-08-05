Що не можна робити з лінзами: 10 головних помилок

Неправильне використання лінз може викликати серйозні проблеми з зором. Тому варто знати й дотримуватись усіх правил та інструкцій.

Також потрібно знати як не можна робити з лінзами у ніякому разі, розповіла офтальмолог Людмила Панюшкіна.

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1. Самостійний підбір. Не дивуйтеся потім, що, купивши лінзи, як у товариша ("зі стандартними" параметрами), ви не зможете ними користуватися.

2. Використання лінз довше встановленого терміну. Одноденні лінзи не можна використовувати на наступний день. Термін носіння лінз планової заміни відраховується від моменту розкриття блістери. І не важливо, скільки разів за цей час ви їх одягали на очі.



Контактні лінзи не можна мочити

3. Сон в контактних лінзах. Навіть якщо виробник заявляє, що його лінзи можна носити, не знімаючи, не вірте. Для власної ж безпеки знімайте лінзи перед сном.

4. Не миєте руки перед маніпуляціями з лінзами.

5. Не витираєте руки насухо перед маніпуляціями з лінзами.

6. Приймаєте душ, плаваєте в басейні або природних водоймах в лінзах.

7. Промиваєте лінзи або контейнер у воді. 5, 6 і 7 пункти попереджають вас про необхідність уникати будь-якого контакту лінзи або контейнера з водою. Це сильно підвищує шанси дістати важкий аванкамерний кератит.

8. Неправильно поводитися з розчином для лінз: використання невідповідного розчину або використання його після терміну придатності. Можливі наслідки: дискомфорт при носінні контактних лінз, зниження якості зору, запальні захворювання очей.

9. Використання контактних лінз при почервонінні, болі, виділеннях з очей. На цей випадок необхідно мати окуляри, навіть якщо зазвичай ви ними не користуєтеся! І, звичайно, швидше звернутися до офтальмолога.

10. Відсутність регулярного спостереження у лікаря. ️Навіть якщо у вас немає скарг, намагайтеся відвідувати офтальмолога кожні 1-2 роки. Деякі ускладнення контактної корекції можуть перший час не проявлятися клінічно. А значить дізнатися про проблему і вчасно вжити необхідних заходів ви зможете тільки на прийомі в офтальмолога.

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