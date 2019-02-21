Що робить людей щасливішими: вчені знайшли відповідь

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Що робить людей щасливішими
Що робить людей щасливішими / stocksnap.io

Кожна людина має певні цілі, до яких вона прагне. Швейцарські вчені виявили, що наше сприйняття цілей впливає на те, чи задоволена людина життям.

Співробітники Базельського університету вивчили, як цілі впливають на щастя і добробут людей. Вони опитали 973 учасників віком від 18 до 92 років, пише European Journal of Personality.

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Добровольцям запропонували оцінити важливість і передбачувану досяжність життєвих цілей в 10 сферах:

• здоров'я;
• суспільство;
• особистісний ріст;
• соціальні відносини;
• слава;
• імідж;
• багатство;
• сім'я;
• турбота про молоде покоління;
• робота.

Оцінити учасники повинні були за чотирибальною шкалою.

Результати опитування показали, що люди, які сприймають свої цілі як досяжні, відчували більше емоційне та психічне благополуччя.

via GIPHY

Фактично, досягнення цілей не було надто важливим. Тобто, воно мало значення для людини. Але більший ефект мало якраз те, як саме відчували себе люди, знаючи, що реалізація їх цілей цілком реальна.

Мета людини в основному зводилися до завдань, які їй доводиться долати на певному етапі життя. Учасники молодого віку оцінили особистісний ріст, соціальний статус, соціальні відносини і професійне зростання як найважливіші. А от для літніх людей в пріоритеті були соціальна активність та здоров'я.

За словами дослідників, відчуття контролю над своїм життям, яке спричинено досяжними цілями, робить людей щасливішими.

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Теги: Здоров'я Психологія дослідження
Джерело: 24 Канал
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