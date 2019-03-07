Що таке "синдром розбитого серця" і чим він небезпечний

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Що таке "синдром розбитого серця"
Що таке "синдром розбитого серця" / pennmedicine.org

Швейцарські вчені провели дослідження та порівняли знімки МРТ у людей з "синдром розбитого серця" та здорових людей.

Вчені з Університетської лікарні Цюріха знайшли зв'язок між станами мозку і серця, яка може пояснити появу синдрому, пише журнал European Heart Journal.

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За допомогою магнітно-резонансної томографії вчені провели сканування 15 пацієнтів з синдромом розбитого серця або ж кардіоміопатією такоцубо. Ці дані вони порівняли зі скануванням 39 здорових людей.

У пацієнтів з синдромом помітили зниження зв'язку між зонами мозку, що відповідають за контроль над емоціями, і несвідомими (автоматичними) реакціями організму (такими як серцебиття).

 
Кардіоміопатія такоцубо – що це?
Це захворювання, при якому ослаблюється серцевий м'яз. Через що набухає верхівка лівого шлуночка (нижня частина серця), а інша частина зберігає колишній розмір. Виникає серцева недостатність, біль у грудях, зміни на ЕКГ, які характерні для інфаркту міокарда.

Чому виникає цей синдром – вчені не знають. Можливо, він пов'язаний з підвищенням рівня гормонів стресу — наприклад, адреналіну.

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Іноді сумна подія може спровокувати виникнення цього синдрому. Однак до його розвитку можуть привести і радісні події, що викликають сильні емоції. Наприклад, весілля або отримання нової роботи.

За словами вчених, дослідження допоможе зрозуміти, яку роль у формуванні синдрому грає мозок, і чому деякі люди схильні до цього захворювання, а інші – ні. 

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Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Серцево-судинні захворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
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