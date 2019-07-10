Сильно переоцінюють: на що насправді здатні генетичні тести

Можливості генетичних тестів з визначення родоводу набагато скромніші, ніж заведено вважати.

Якщо ідентичні близнюки з однаковою ДНК зроблять тест в одній і тій же компанії, їм можуть видати різні результати, пише Vox.

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Навіть з бездоганно проведеного тесту на родовід можна дізнатися не так вже й багато. Наприклад, тест дозволяє припустити, звідки родом наші предки. Але оскільки ми успадковуємо ДНК і від матері, і від батька, то частина генетичної спадщини – наприклад, гени прапрапрабабусі з Монголії – ми цілком могли втратити через перемішування генів. "Знайти" втрачені гени тест не допоможе.

Генетика не обманює. Просто у методик, які застосовують комерційні компанії, які проводять генетичні тести на походження, є обмеження. У таких генетичних тестах доводиться аналізувати мільйони крихітних ділянок геному. Чим більше даних – тим простіше помилитися.

А ось медичні генетичні тести набагато точніше, ніж тести на визначення родоводу. В цьому випадку генетики точно знають, що шукають, і добре уявляють, де шукати.



ДНК тести можуть допомогти знайти спадкові хвороби

А оскільки вони аналізують менше ділянок геному, то й ризик припуститися помилки автоматично зменшується. Якщо лікар направить вас на тест на генетичні захворювання, щоб їх виключити, отриманим результатам можна довіряти.

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