У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про стабілізацію ситуацією з епідемією коронавірусу, адже число нових випадків інфікування в Україні стабільне.

Про це під час брифінгу повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, пише Укрінформ.

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У деяких країнах ми бачимо стабілізацію чи зниження числа нових випадків інфікування коронавірусною хворобою, зокрема на території України та Російської Федерації,

– сказав він.

Клюге також повідомив, що на сьогодні в європейському регіоні зареєстрували понад 2,2 мільйона випадків коронавірусу, з яких понад 181 тисяча закінчилася летальним результатом.

Але попри те, що число нових випадків COVID-19 зменшилося майже на половину в порівнянні з минулим місяцем, ризики залишаються дуже високими.

Станом на 3 червня в Україні офіційно повідомили про 24 823 випадки COVID-19, зокрема 483 виявили за минулу добу. Одужало нині 10 440 українців, а померли – 735.