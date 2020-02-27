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Скалецька назвала причини, чому евакуйованих з Китаю не поселили у "Феофанію"

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Зоряна Скалецька / 24 канал

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснила, чому евакуйованих українців та іноземців з Китаю не поселили в елітну медичну установу "Феофанію" у Києві.

Питання про "Феофанію" зародилися у соціальних мережах, коли інтернет-юзери почали цікавитися цим у коментарях до публікацій про евакуацію людей з Уханя.

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Як розповіла Скалецька "Українській правді", влада шукала заклади, де була б можливість розмістити здорових людей і ту кількість, яка буде евакуйована разом з супроводжуючими особами.

Також одними з критеріїв вибору місця була можливість ізоляції, організації охорони об’єкту та знезараження стічних систем дезінфектантами.

Скалецька заявила, що "Феофанія" не підходить за жодним з цих критеріїв і там постійно перебуває велика кількість пацієнтів.

"Здорові громадяни не потребують госпіталізації в "Феофанію", яка працює в режимі надання цілодобової медичної допомоги" – додала вона.

Повернення українців з Уханя: головне

  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців.
  • Повертали до України лише здорових людей – без ознак респіраторних захворювань.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.

Коронавірус
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини України Лікування Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Зоряна Скалецька Нові Санжари
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