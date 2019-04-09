Скільки чашок кави вбережуть від хвороб серця та судин

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Скільки чашок кави вбережуть від хвороб серця та судин
Скільки чашок кави вбережуть від хвороб серця та судин / unsplash.com

Кава вважається одним із найпопулярніших напоїв у світі. Тому вчені не перестають досліджувати вплив цього напою на організм людини.

Експерти з Інституту наукової інформації в області кави (ISIC) з'ясували, що чашка цього напою в щоденному меню може знизити ризик розвитку хвороб серця і судин, пише Express.

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Все через спеціальні речовини поліфеноли, які можуть мати низку кардіозахисних функцій. Але досі точні механізми не встановлені.

Поліфеноли мають антиоксидантну та протизапальну дію. Це робить напій ефективним у боротьбі з атеросклерозом. За припущенням вчених, ці речовини здатні впливати на переробку жирів і холестерину в організмі.

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Вчені зазначили, що для того, щоб вберегти серце і судини від хвороб, необхідно випивати щодня від трьох до п'яти чашок кави.
Це знижує ризик серцево-судинних хвороб та ризик передчасної смерті на 15%.

Знижує ризик цих хвороб мінімально навіть одна випита чашка кави.

Дослідники стверджують: напій здатний боротися з хворобою Альцгеймера.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання дослідження
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