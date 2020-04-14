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Скільки хворих на COVID-19 одночасно витримає медична система: відповідь Ляшка

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Скільки хворих на COVID-19 одночасно витримає медична система / Getty Images

Медична система України здатна впоратися з одночасно 3500 хворими у тяжкій формі на коронавірус у реанімаційних відділеннях.

Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на каналі ICTV. 

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За словами Ляшка, у МОЗ розрахували межу хворих, які зможуть одночасно перебувати у відділеннях інтенсивної терапії, – не більше 3500 пацієнтів.

Це дозволить нам і коронавірус пройти, і рятувати людей від інших тяжких хвороб. Ми вибрали для себе оптимістичний сценарій і відстежуємо динаміку, щоб або посилювати карантин, або починати процес підготовки для виходу з цього стану,
– заявив заступник міністра охорони здоров'я.

Головний санітарний лікар України згадав про динаміку зараження коронавірусом серед людей у медзакладах та церквах, де від однієї особи інфікувалися до 80% контактних осіб. Тому Ляшко вкотре зазначив про необхідність дотримання карантину під час Великодня.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя Коронавірус в Україні
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