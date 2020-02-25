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Скільки ще українців хочуть евакуюватись з Китаю

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Скільки ще українців хочуть виїхати з Уханя / avianews.com

Шестеро із 39 українців, які залишилися в Ухані та провінції Хубей після першої евакуації, захотіли повернутися в Україну.

Заявив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко, передає "Інтрефакс-Україна". 

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Максим Коваленко
“Це насамперед ті, хто не зміг потрапити на борт літака під час попередньої евакуації, а також інші особи, які змінили свою думку”.

Він додав, що їх не допустили на борт літака у зв'язку з підвищеною температурою тіла, тому вони залишилися в Ухані, і посольство надає їм допомогу, в тому числі фінансову, організаційну. За його словами, стан здоров'я людей задовільний, і поки тести на можливу наявність у них коронавірусу не підтвердилися.

Наразі посольство України в Китаї, а також генеральні консульства України в Гуанчжоу та Шанхаї здійснюють постійний моніторинг щодо бажання громадян України залишити територію Китаю, а також виявлення інших можливих потреб.

Головне про коронавірус Covid-2019

  • Станом на 25 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000.
  • Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії. Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
  • Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.
  • Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.
  • У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.
  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань
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