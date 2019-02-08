Скільки сплять люди різних країн світу

Скільки годин на добу в середньому сплять жителі планети і кому вдається краще виспатися – бідним чи багатіям?

В середньому чоловіки сплять на 20 хвилин менше, ніж жінки і частіше прокидаються серед ночі. З віком фаза швидкого сну (REM) скорочується, тому в молодості ми бачимо найяскравіші сновидіння, йдеться в дослідженні.

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Порівнявши тривалість сну в різних країнах з рівнем економіки, експерти прийшли до висновку, що сон – це розкіш. Жителі багатьох держав сплять довше, ніж громадяни країн, що розвиваються.

Українці в середньому, як і жителі більшості країн світу, сплять по 7 годин 15 хвилин.



Тривалість сну у різних країнах

Проблеми зі сном у людства почалися відносно недавно. До часів загальної електрифікації людей з безсонням було мало: всі лягали спати, коли наступали сутінки.

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