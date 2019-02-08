Скільки сплять люди різних країн світу

105 Читать новость на русском
Скільки сплять люди в різних країнах
Скільки сплять люди в різних країнах / pixabay.com

Скільки годин на добу в середньому сплять жителі планети і кому вдається краще виспатися – бідним чи багатіям?

В середньому чоловіки сплять на 20 хвилин менше, ніж жінки і частіше прокидаються серед ночі. З віком фаза швидкого сну (REM) скорочується, тому в молодості ми бачимо найяскравіші сновидіння, йдеться в дослідженні. 

Читайте також: Ідеальний сон: чим небезпечне недосипання та пересипання

Порівнявши тривалість сну в різних країнах з рівнем економіки, експерти прийшли до висновку, що сон – це розкіш. Жителі багатьох держав сплять довше, ніж громадяни країн, що розвиваються.

Українці в середньому, як і жителі більшості країн світу, сплять по 7 годин 15 хвилин.


Тривалість сну у різних країнах

Проблеми зі сном у людства почалися відносно недавно. До часів загальної електрифікації людей з безсонням було мало: всі лягали спати, коли наступали сутінки.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 7 лютого: депутати плідно попрацювали в Раді, знайдено заміну Супрун
сьогодні
8625
Теги: Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 2194
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
6 лютого 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 7602
Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
6 лютого 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
1388
Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
5 лютого 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
Оксана Вербіцька 7750
Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
5 лютого 14:04 Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест
1361
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
5 лютого 13:21 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
28246
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук