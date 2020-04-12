Скільки відсотків українців захворіють на COVID-19: прогноз МОЗ
За оцінкою МОЗ, на коронавірус захворіє не більше як 2% населення. Це є оптимістичним сценарієм розвитку подій, адже саме при 2% інфікованого населення система охорони здоров'я безболісно впорається з кількістю хворих.
Головний санітарний лікар країни зауважив, що у МОЗ є кілька прогнозів – оптимістичний і песимістичний. Наразі Україна рухається за оптимістичним сценарієм. І це завдяки превентивним заходам, яких вживала наша країна, наголосив Ляшко в інтерв'ю LB.
Він зауважив, що у МОЗ очікують суттєве зростання кількості виявлених випадків коронавірусу, цьому сприятиме зміна алгоритмів тестування.
В Україні тестують не лише тих, хто має підозру на COVID-19, але й:
- всіх хворих на пневмонію;
- всіх людей з гарячкою;
- всіх контактних осіб.
Ляшко сподівається, що українці дотримуватимуться карантину і на великодні свята не підуть до церкви.
Наші прогнози базуються на показниках, які надали нам науковці з Великої Британії. Вони показують, що дотримання самоізоляції дозволить нам на 70% знизити динаміку захворюваності. Зараз ми йдемо по сценарію, який передбачає, що за період спалаху буде інфіковано не більше 2% населення,
– відзвітував Ляшко.
Він підкреслив, якщо в Україні буде 10% і більше хворих, то у країні може виникнути колапс медичної системи.
Важливо! МОЗ намагається максимально розтягнути пік захворювання на коронавірус. Адже, коли одночасно хворітиме велика кількість людей, то система охорони здоров'я буде перевантажена, а лікарів та обладнання не буде вистачати, аби лікувати всіх.
Коронавірус в Україні: головне
- Станом на 12 квітня в Україні зафіксували 2 777 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 83 людини, втім одужати вдалося 89 хворим.
- В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня, однак його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.
- Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 захворіли 432 людини.
- З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження.
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