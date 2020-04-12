24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Скільки відсотків українців захворіють на COVID-19: прогноз МОЗ

- Читать новость на русском
Скільки відсотків українців захворіють на COVID-19 / unsplash.com

За оцінкою МОЗ, на коронавірус захворіє не більше як 2% населення. Це є оптимістичним сценарієм розвитку подій, адже саме при 2% інфікованого населення система охорони здоров'я безболісно впорається з кількістю хворих.

Головний санітарний лікар країни зауважив, що у МОЗ є кілька прогнозів – оптимістичний і песимістичний. Наразі Україна рухається за оптимістичним сценарієм. І це завдяки превентивним заходам, яких вживала наша країна, наголосив Ляшко в інтерв'ю LB.

Він зауважив, що у МОЗ очікують суттєве зростання кількості виявлених випадків коронавірусу, цьому сприятиме зміна алгоритмів тестування.

В Україні тестують не лише тих, хто має підозру на COVID-19, але й:

  • всіх хворих на пневмонію;
  • всіх людей з гарячкою;
  • всіх контактних осіб.

Ляшко сподівається, що українці дотримуватимуться карантину і на великодні свята не підуть до церкви.

Наші прогнози базуються на показниках, які надали нам науковці з Великої Британії. Вони показують, що дотримання самоізоляції дозволить нам на 70% знизити динаміку захворюваності. Зараз ми йдемо по сценарію, який передбачає, що за період спалаху буде інфіковано не більше 2% населення,
– відзвітував Ляшко.

Він підкреслив, якщо в Україні буде 10% і більше хворих, то у країні може виникнути колапс медичної системи.

Важливо! МОЗ намагається максимально розтягнути пік захворювання на коронавірус. Адже, коли одночасно хворітиме велика кількість людей, то система охорони здоров'я буде перевантажена, а лікарів та обладнання не буде вистачати, аби лікувати всіх.

Коронавірус в Україні: головне

  • Станом на 12 квітня в Україні зафіксували 2 777 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 83 людини, втім одужати вдалося 89 хворим.
  • В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня, однак його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.
  • Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 захворіли 432 людини.
  • З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження.

 

 
Автор: Альона Захарова
Теги: Новини Здоров'я Віктор Ляшко Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини України Міністерство охорони здоров’я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 07:40 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
10 квітня 06:40 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
9 квітня 18:36 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
9 квітня 09:13 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин