Спалах коронавірусу на півночі Одещини: влада пов'язує це з поверненням заробітчан

У Подільську, що на півночі Одеської області коронавірус виявили у чотирьох медпрацівників – лікаря швидкої допомоги і трьох співробітників міської лікарні.

Про це повідомила тимчасова виконуюча обов'язків директора обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва. Про це інформує "Думская".

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За її словами, у Подільську захворіли одразу дев'ятеро осіб. Чиновниця пов'язує те, що трапилося з поверненням в місто людей, які працювали в країнах Євросоюзу. Таких у Подільську – 90 осіб. Деякі підхопили вірус і заразили медиків.

Сьогодні на в'їздах в місто встановили карантинні пости. Туди виїхала комісія з Одеси.

Крім того, вчора в Подільську померла жінка з пневмонією, яку доставили з Захар'ївки.

У неї була важка форма бактеріального запалення легенів, діагноз COVID-19 не підтвердився,

– зазначила директорка обласного відділу охорони здоров'я та додала, що епідемситуація в області перебуває під контролем.

За її словами, всі випадки пневмонії з сьогоднішнього дня перевірятимуться на коронавірусну інфекцію окремо.

Зверніть увагу! Станом на 10 квітня в Україні підтвердили вже 2203 випадки коронавірусу. На жаль, 69 людей померли. Натомість 61 пацієнт вилікувався. В Одеській області загалом зафіксували 46 випадків.



Карантинні блокпости / Інфографіка 24 каналу

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