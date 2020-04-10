Спалах коронавірусу на півночі Одещини: влада пов'язує це з поверненням заробітчан
У Подільську, що на півночі Одеської області коронавірус виявили у чотирьох медпрацівників – лікаря швидкої допомоги і трьох співробітників міської лікарні.
Про це повідомила тимчасова виконуюча обов'язків директора обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва. Про це інформує "Думская".
Радимо ознайомитись Де встановлені блокпости по Україні: інфографіка
За її словами, у Подільську захворіли одразу дев'ятеро осіб. Чиновниця пов'язує те, що трапилося з поверненням в місто людей, які працювали в країнах Євросоюзу. Таких у Подільську – 90 осіб. Деякі підхопили вірус і заразили медиків.
Сьогодні на в'їздах в місто встановили карантинні пости. Туди виїхала комісія з Одеси.
Крім того, вчора в Подільську померла жінка з пневмонією, яку доставили з Захар'ївки.
У неї була важка форма бактеріального запалення легенів, діагноз COVID-19 не підтвердився,
– зазначила директорка обласного відділу охорони здоров'я та додала, що епідемситуація в області перебуває під контролем.
За її словами, всі випадки пневмонії з сьогоднішнього дня перевірятимуться на коронавірусну інфекцію окремо.
Зверніть увагу! Станом на 10 квітня в Україні підтвердили вже 2203 випадки коронавірусу. На жаль, 69 людей померли. Натомість 61 пацієнт вилікувався. В Одеській області загалом зафіксували 46 випадків.
Карантинні блокпости / Інфографіка 24 каналу
Подільськ на карті:
Читайте також
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 348 людей, хворобу виявили у ще 2 медиківсьогодні , 12:13
-
Медики помітили смертельну небезпеку апаратів ШВЛ для пацієнтів з коронавірусомсьогодні , 12:34
-
Коронавірус у США: померлих менше, але заражених в Нью-Йорку більше, аніж було в Китаїсьогодні , 11:27
-
На Київщині посилили карантин: деталісьогодні , 15:05
-
Коронавірус у Швеції: у країні фіксують серйозне зростання смертності від COVID-19сьогодні , 10:00
-
В українських аптеках з'явилися експрес-тести на коронавіруссьогодні , 11:47