Спалах коронавірусу в дитячому будинку під Києвом: захворіли шестеро людей

У дитячому будинку "Надія", що у селі Мокрець Київської області, зафіксували спалах коронавірусу. COVID-19 підтвердили у п’ятьох співробітників закладу та однієї дитини.

У закладі перебувають 48 людей: 32 дітей, решта – співробітники, повідомив на брифінгу очільник Київської ОДА Василь Володін.

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"Дитячий будинок "Надія" розташований у селі Мокрець, що у Київській області. За словами Володіна, 1 травня коронавірус там підтвердили у помічниці вихователя.

23 квітня жінка захворіла на ГРВІ, 25-го звернулась до лікаря, 28-го її направили на ПЛР-тест,

– розповів очільник області.

Після цього усім, хто перебував у закладі, теж зробили ПЛР-тести. Результати надійшли 2 травня: коронавірус підтвердили у п’ятьох дорослих та однієї дитини.

Учень 5-го класу перебуває на лікуванні у Броварській центральній районній лікарні. Хвороба проходить без ускладнень. Решта вихованців закладу та працівників ізольовані, їхній стан задовільний.

"За ними здійснюється медичний нагляд. З дітьми цілодобово перебуває медична сестра закладу та інші працівники", – наголосив Володін. Він також додав, що у приміщенні дитбудинку провели дезінфекцію.

Зверніть увагу! Станом на 4 травня в Україні вже 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Від недуги померли 303 людини, 1 619 пацієнтів одужали. На Київщині інфекцію виявили у 853 людей, наразі одужати вдалося 83.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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