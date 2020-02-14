США за 20 років подолає один з найпоширеніших типів раку

Попри досягнення сучасної медицини, перемога над раком виглядає дуже віддаленою перспективою. Однак є виняток – рак шийки матки. Завдяки вакцинації й скринінгу число випадків раку шийки матки за останні роки вдалося значно зменшити.

Рак шийки матки може бути побореним на території США впродовж 20-30 років, пише Lancet Public Health. Вони відзначають, що для досягнення цієї мети не потрібно будь-яких додаткових зусиль або витрат – досить продовжувати фінансування програм вакцинації та скринінгу.

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Два ефективних способи боротьби з раком шийки матки

Регулярний скринінг дозволить знищити небезпечну хворобу на 10-13 років раніше.

Оскільки більшість випадків раку шийки матки пов'язані з зараженням вірусом папіломи людини (ВПЛ), вакцинація від нього забезпечує надійний захист від хвороби. А регулярний скринінг на наявність вірусу або аномальних клітин дозволяє вчасно помітити проблему у тих, хто не отримав щеплення.



Вакцина проти вірусу папіломи людини є однією з найпотрібніших та ефективніших/Фото:Pxiabay

Статистика захворюваності

Поєднання цих двох методик вже значно знизило поширеність ВПЛ. Зокрема, серед американських дівчаток-підлітків число випадків зараження скоротилося на 86%. А серед вакцинованих жінок на 40% рідше зустрічаються аномальні клітини, асоційовані з раком шийки матки.

В даний час захворюваність на рак шийки матки в США становить сім випадків на 100 000 жінок. І математичні моделі показують, що при збереженні наявних тенденцій це число знизиться менш ніж до чотирьох в період між 2038 і 2046 роками. Саме цей поріг ВООЗ вважає "ліквідацією" хвороби.

Регулярний скринінг прискорить цей процес, однак широке охоплення вакцинації мало вплине на терміни досягнення мети. Зрозуміло, це не означає, що вакцинація менш важлива. Однак вона працює на довгострокову перспективу, запобігаючи випадкам виникнення хвороб за 20-30 років. Водночас скринінг виявляє передракові стани зараз.

Щоб наблизити перемогу над хворобою, автори закликають забезпечити доступ до скринінгу для жінок з низькими доходами й без медичної страховки. Рішенням може стати поширення недорогих наборів для домашнього тестування.

Боротьба з ВПЛ допоможе знизити захворюваність і іншими асоційованими з ним видами раку. Серед них рак піхви, статевого члена, горла й ануса.