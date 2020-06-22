Степанов пригрозив керівництву львівських медиків звільненням
Саме на Львівщині останнім часом виявляють найбільше випадків зараження коронавірусом по Україні. Внаслідок цього очільник МОЗ Максим Степанов навідався в регіон з робочим візитом, аби з'ясувати причину такого різкого сплеску захворюваності.
Після робочого візиту Степанов заявив, що ситуація в регіоні вимагає від МОЗ прийняття низки термінових і зважених рішень та кадрових змін, повідомляє пресслужба МОЗ.
До теми За добу на Львівщині виявили 200 нових випадків зараження COVID-19
За словами Степанова, під час візиту на Львівщину він виявив низку недоліків у роботі місцевого лабораторного центру, зокрема, велику чергу на проведення тестувань. Через це він прийняв рішення змінити керівництво лабораторії.
Окрім цього, Степанов поставив завдання збільшити кількість тестувань на коронавірус в регіоні. Натомість МОЗ своєю чергою змінить фінансування COVID-пакету для Львівської області.
Зазначимо, що за останню добу на Львівщині зафіксували антирекорд нових хворих на COVID-19 – за минулу добу хворобу виявили у 200 людей.
Натомість Мер Львова Андрій Садовий пояснив, що є 2 причин таких показників: відкриті кордони та загальна розслабленість.