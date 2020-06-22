Саме на Львівщині останнім часом виявляють найбільше випадків зараження коронавірусом по Україні. Внаслідок цього очільник МОЗ Максим Степанов навідався в регіон з робочим візитом, аби з'ясувати причину такого різкого сплеску захворюваності.

Після робочого візиту Степанов заявив, що ситуація в регіоні вимагає від МОЗ прийняття низки термінових і зважених рішень та кадрових змін, повідомляє пресслужба МОЗ.

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За словами Степанова, під час візиту на Львівщину він виявив низку недоліків у роботі місцевого лабораторного центру, зокрема, велику чергу на проведення тестувань. Через це він прийняв рішення змінити керівництво лабораторії.

Максим Степанов “Я бачу проблему керівництва – і була відповідна моя реакція. Я бачу проблему контролю лікарських засобів. Якщо на цьому тижні я не побачу конкретних зрушень, то не виключаю, що буду ставити питання заміни керівництва департаменту охорони здоров’я Львівської обладміністрації. Тому що ситуація складна. Будь ласка, робіть висновки”.

Окрім цього, Степанов поставив завдання збільшити кількість тестувань на коронавірус в регіоні. Натомість МОЗ своєю чергою змінить фінансування COVID-пакету для Львівської області.

Зазначимо, що за останню добу на Львівщині зафіксували антирекорд нових хворих на COVID-19 – за минулу добу хворобу виявили у 200 людей.

Натомість Мер Львова Андрій Садовий пояснив, що є 2 причин таких показників: відкриті кордони та загальна розслабленість.

Від початку пандемії коронавірусу у Львівській області виявили 3 980 випадків зараження коронавірусом. На жаль, 114 пацієнтів померли, але 674 людини подолали захворювання.