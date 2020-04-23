Степанов: в Україні обмеження через коронавірус залишаться надовго

Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов назвав пандемію коронавірусу COVID-19 "надсерйозною проблемою".

Про це голова МОЗ Максим Степанов розповів в інтерв'ю виданню Українська правда.

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Степанов повідомив, що певні обмеження, до прикладу, носіння масок та дотримання дистанції між людьми, будуть існувати ще тривалий час.

На думку очільника МОЗ, коронавірус – це надсерйозна хвороба, з якою світ ще не стикався.

Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами… Але наша мета – щоб якомога швидше пом'якшити карантин. Як тільки це стане можливо,

– додав Степанов.



Карантин до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

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