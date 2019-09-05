Створено домашній тест для визначення рівня стресу

Вчені створили простий пристрій, за допомогою якого, кожен зможе в домашніх умовах виміряти рівень гормонів стресу. Тест працює з різними біологічними рідинами.

Стрес часто називають тихим вбивцею, адже він повільно, але впевнено впливає на усі системи організму і провокує захворювання.

Щоб розв'язати проблему первинної діагностики, вчені з Університету Цинциннаті розробили простий прилад, який в домашніх умовах може відстежити рівень гормонів стресу.

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Пристрій аналізує різні біоматеріали – кров, слину, сечу і піт. Тест вимірює показники загальних гормонів стресу за допомогою ультрафіолетового світла і надає первинну інформацію про стан людини.

Результати тесту не планують використовувати для постановки діагнозів, вони лише вказують на наявність чи відсутність проблеми. Це перший крок, аби людина розуміла, чи треба їй кваліфікована допомога.

Фахівці вважають, що пристрій має хороший комерційний потенціал.