Створили алгоритм, який виявляє в ДНК причини хвороб

Алгоритм, який створили американські дослідники, визначає будову топологічно асоційованих доменів, які відіграють важливу роль в регуляції геному. Технологія допоможе зрозуміти, як зароджується рак та інші захворювання.

Дослідники з Університету Пенсильванії розробили спеціальний алгоритм OnTAD для точної ідентифікації ділянок геному.

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Суть дослідження

ДНК людини містить не лише гени, а й різні регуляторні елементи, що стимулюють або пригнічують експресію.

Часто ген і його регулятор розташовані далеко один від одного, і для того, щоб поєднати їх та змусити взаємодіяти, утворюються особливі тривимірні структури – топологічно асоційовані домени.



Алгоритм OnTAD розробили для точної ідентифікації ділянок геному/Фото: Unsplash

У нормі вони забезпечують правильну роботу всієї клітини, втім якщо їх будову порушено, це може призвести до руйнування та стати причиною різних захворювань, зокрема рак.

Вчені розробили спеціальний алгоритм OnTAD для точної ідентифікації ділянок геному, на яких розташовані тади.

За допомогою інструменту також можна розібратися у внутрішній структурі доменів.

Відтак, вченим вже вдалося виявити, що від щільності нитки ДНК, що міститься в домені, залежить рівень експресії.

З'ясувавши, як тади функціонують в здорових клітинах, вчені зможуть також зрозуміти і як відбуваються порушення. Це перший крок на шляху до нових методів їх лікування.