Сучасна молодь найсамотніша: дослідження

Згідно з новим дослідженням YouGov, покоління міленіалів є найбільш одиноким з усіх, які жили до цього.

30% опитаної молоді відчувають самотність постійно. Серед покоління Х 20% людей відповіли те саме, ще 15% самотніх виявилось серед бебі-бумерів, пише YouGo.

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Поділ поколінь: Бебі-бумери народилися в період між 1946 і 1963 роками. Міленіали народилися на зламі тисячоліть, після 1981 року. До покоління Х відносять тих, хто народився з середини 60-х до початку 80-х років.

Опитування про дружбу пройшли 1254 учасники. 70% міленіалів відповіли, що мають хоча б одного найкращого друга, близько половини (49%) кажуть, що мають від одного до чотирьох друзів, 27% кажуть, що не мають знайомих зовсім, але не страждають від цього.

В дослідженні зазначено, що сором’язливість найпоширеніша причина такої самотності, деякі молоді люди вважають, що їм важко знайти друзів через відсутність хобі чи інтересів. Разом з тим, 70% опитаних молодих людей все ж зазначили, що мають хороші відносини з колегами чи сусідами, 62% зберегли хороші відносини зі шкільними друзями, або продовжують дружити з одногрупниками.

Автори опитування не зазначають причин такої самотності, але в статті наведено попередні дослідження, які вказують на інтернет-залежність міленіалів та вплив соціальних мереж.