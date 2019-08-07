Сучасна молодь найсамотніша: дослідження

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Покоління міленіалів
Покоління міленіалів / nypost.com

Згідно з новим дослідженням YouGov, покоління міленіалів є найбільш одиноким з усіх, які жили до цього.

30% опитаної молоді відчувають самотність постійно. Серед покоління Х 20% людей відповіли те саме, ще 15% самотніх виявилось серед бебі-бумерів, пише YouGo.

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Поділ поколінь:

Бебі-бумери народилися в період між 1946 і 1963 роками.

Міленіали народилися на зламі тисячоліть, після 1981 року.

До покоління Х відносять тих, хто народився з середини 60-х до початку 80-х років.

Опитування про дружбу пройшли 1254 учасники. 70% міленіалів відповіли, що мають хоча б одного найкращого друга, близько половини (49%) кажуть, що мають від одного до чотирьох друзів, 27% кажуть, що не мають знайомих зовсім, але не страждають від цього.

via GIPHY

В дослідженні зазначено, що сором’язливість найпоширеніша причина такої самотності, деякі молоді люди вважають, що їм важко знайти друзів через відсутність хобі чи інтересів. Разом з тим, 70% опитаних молодих людей все ж зазначили, що мають хороші відносини з колегами чи сусідами, 62% зберегли хороші відносини зі шкільними друзями, або продовжують дружити з одногрупниками.

Автори опитування не зазначають причин такої самотності, але в статті наведено попередні дослідження, які вказують на інтернет-залежність міленіалів та вплив соціальних мереж.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Соціологічне дослідження
Джерело: YouGov
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