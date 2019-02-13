Скільки людей померли від грипу: сумна статистика

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Грип в Україні 2019: статистика смертності
Грип в Україні / pixabay.com

З початку епідемічного сезону в Україні від грипу та ГРВІ померло 32 людей.

За тиждень з 4 по 10 лютого в Україні зареєстровано два випадки смерті від грипу, серед померлих – одна дитина, захворіло 209 тисячі людей.

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Епідемічні пороги перевищені у трьох областях – у Закарпатській (на 47,1%), Чернівецькій (на 46%) та Івано-Франківській (на 89,9%). У країні низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення. У циркуляції абсолютно домінують віруси грипу типу A.

 
Грип – що це?
Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що найкраща профілактика хвороби, звичайно, щеплення, яке захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 465 людей, а з початку епідемічного сезону – 160 885 осіб.

 
Грип – симптоми
  1. Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів.
  2. Лихоманка.
  3. Головний біль.
  4. Ломота у м'язах і суглобах.
  5. Загальна слабкість.
  6. Втрата апетиту, можливо, нудота.
  7. Кашель, що може тривати більше, ніж два тижні.
  8. Нежить.

Грип в Україні
Грип в Україні

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Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Статистика Лікування Жертви Вакцина Грип в Україні Епідемія
Джерело: Здоров'я 24
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