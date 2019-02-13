Скільки людей померли від грипу: сумна статистика

З початку епідемічного сезону в Україні від грипу та ГРВІ померло 32 людей.

За тиждень з 4 по 10 лютого в Україні зареєстровано два випадки смерті від грипу, серед померлих – одна дитина, захворіло 209 тисячі людей.

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Епідемічні пороги перевищені у трьох областях – у Закарпатській (на 47,1%), Чернівецькій (на 46%) та Івано-Франківській (на 89,9%). У країні низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення. У циркуляції абсолютно домінують віруси грипу типу A.

Грип – що це? Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що найкраща профілактика хвороби, звичайно, щеплення, яке захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 465 людей, а з початку епідемічного сезону – 160 885 осіб.

Грип – симптоми Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів. Лихоманка. Головний біль. Ломота у м'язах і суглобах. Загальна слабкість. Втрата апетиту, можливо, нудота. Кашель, що може тривати більше, ніж два тижні. Нежить.



Грип в Україні

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