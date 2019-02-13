Скільки людей померли від грипу: сумна статистика
З початку епідемічного сезону в Україні від грипу та ГРВІ померло 32 людей.
За тиждень з 4 по 10 лютого в Україні зареєстровано два випадки смерті від грипу, серед померлих – одна дитина, захворіло 209 тисячі людей.
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Епідемічні пороги перевищені у трьох областях – у Закарпатській (на 47,1%), Чернівецькій (на 46%) та Івано-Франківській (на 89,9%). У країні низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення. У циркуляції абсолютно домінують віруси грипу типу A.
У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що найкраща профілактика хвороби, звичайно, щеплення, яке захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 465 людей, а з початку епідемічного сезону – 160 885 осіб.
- Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів.
- Лихоманка.
- Головний біль.
- Ломота у м'язах і суглобах.
- Загальна слабкість.
- Втрата апетиту, можливо, нудота.
- Кашель, що може тривати більше, ніж два тижні.
- Нежить.
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