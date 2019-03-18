Супрун назвала нормальні реакції після щеплення

Дуже часто батьки помилково вважають реакції на щеплення небезпечними для здоров’я дитини. Тому часто відмовляються від вакцинації.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає: такі реакції у більшості випадків проходять самостійно і жодної небезпеки здоров’ю дитини вони не несуть.

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Мова йде про такі реакції після щеплення:

підвищення температури; виникнення набряку; ущільнення чи почервоніння.

Здебільшого вони тривають протягом одного-двох днів та є абсолютно очікуваними реакціями на вакцини.

Уляна Супрун “Такі реакції організму пов’язані з механізмом дії певних вакцин. Щоби сформувати оптимальну імунну відповідь на введені антигени (компоненти вакцини, до яких власне і формується імунітет) до вакцин додають спеціальні речовини-ад’юванти.



Вони підсилюють місцеву реакцію та сприяють тому, щоби більше клітин крові зреагували на введену вакцину. Таким чином наш організм помічає введені антигени, що є у вакцині, і вступає з ними в активну взаємодію”.

Супрун застерігає: не варто вважати почервоніння алергічною реакцією, відповідно, давати дитині протиалергічні засоби не обґрунтовано.

Температуру, що з'являється після щеплення, не потрібно збивати.

Можна давати жарознижувальні препарати на основі парацетамолу або ібупрофену, якщо дитина погано переносить підвищення температури, відчуває дискомфорт або біль. Переконайтеся, чи дитина не одягнена занадто тепло.



Температуру, що з'являється після щеплення, не потрібно збивати

Супрун радить утриматися від використання мазів, йодних сіток та прикладання листків капусти.

Після щеплення можна прогулюватися, це допоможе позбавитись стресу та відволіктись від стресу, який міг виникнути внаслідок ін’єкції

Коли потрібно звернутись до лікаря

• почервоніння почалося через 2 дні після щеплення;

• воно збільшилося в розмірі (більше ніж 5 см);

• біль посилюється або почервоніння у місці ін’єкції збільшується через 3 дні;

• температура виникла через 2 дні (або триває більш як три дні).

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