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Тест-системи на коронавірус будуть у сімейних лікарів Києва

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Кличко обіцяє, що Київ забезпечить сімейних лікарів тест-системами на коронавірус / kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що усі тести на коронавірус, які отримає столиця, далі передадуть у лікарні і сімейним лікарям. Це довзолить оперативно тестувати тих, у кого буде підозра на коронавірус.

Про таку систему розподілу тестів Віталій Кличко розповів під час свого брифінгу.

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Усі тести ми передамо лікарням і сімейним лікарям, які зможуть приїздити до хворих з симптомами на коронавірус. Таким чином вони зможуть робити тести оперативно,
– розповів мер Києва.

Крім того, він запевнив, що усіх столичних лікарів забезпечать усіма необхідними засобами захисту.

Що відомо про нові тест-системи в Україні?Їх разом з засобами захисту привезли у ніч проти 23 березня з Китаю. В уряді запевнили, що тестами і захистом забезпечать усі області України.

Коронавірус в Україні: коротко

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано вже 73 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, зокрема 3 летальні. Епідемія коронавірусу за регіонами:

  • Дніпропетровська область — 2;
  • Донецька область — 1;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);
  • Київ — 29;
  • Київська область — 5;
  • Львівська область — 2;
  • Тернопільська область — 1;
  • Чернівецька область — 25 (1 летальний);
  • Черкаська область — 1.

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Як уберегтися від коронавірусу, прості правила / інфографіка 24 каналу

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Віталій Кличко Новини Києва
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