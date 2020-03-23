Тест-системи на коронавірус будуть у сімейних лікарів Києва
Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що усі тести на коронавірус, які отримає столиця, далі передадуть у лікарні і сімейним лікарям. Це довзолить оперативно тестувати тих, у кого буде підозра на коронавірус.
Про таку систему розподілу тестів Віталій Кличко розповів під час свого брифінгу.
Цікаво Тести на коронавірус із Китаю вже в Україні: літак ЗСУ приземлився в Києві
Усі тести ми передамо лікарням і сімейним лікарям, які зможуть приїздити до хворих з симптомами на коронавірус. Таким чином вони зможуть робити тести оперативно,
– розповів мер Києва.
Крім того, він запевнив, що усіх столичних лікарів забезпечать усіма необхідними засобами захисту.
Що відомо про нові тест-системи в Україні?Їх разом з засобами захисту привезли у ніч проти 23 березня з Китаю. В уряді запевнили, що тестами і захистом забезпечать усі області України.
Коронавірус в Україні: коротко
Станом на 22 березня в Україні зафіксовано вже 73 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, зокрема 3 летальні. Епідемія коронавірусу за регіонами:
- Дніпропетровська область — 2;
- Донецька область — 1;
- Житомирська область — 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);
- Київ — 29;
- Київська область — 5;
- Львівська область — 2;
- Тернопільська область — 1;
- Чернівецька область — 25 (1 летальний);
- Черкаська область — 1.
Як уберегтися від коронавірусу, прості правила / інфографіка 24 каналу