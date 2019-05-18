Тест на відношення до вживання їжі: чи є у вас розлади харчової поведінки
Порушення харчової поведінки здатні загрожувати не тільки вашому здоров'ю, а й життю
Цей тест на булімію та анорексію був розроблений в Канаді (Торонто) в Інституті психіатрії Кларка в 1979 році. Удосконалена в 1982 році версія містить 26 питань і відповідно названа EAT-26.
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EAT-26 використовується для активної початкової діагностики розладів харчової поведінки. Висока його ефективність при роботі з цільовими групами ризику. Рання діагностика харчових розладів дозволяє почати лікування на ранньому етапі.
Проходження тесту
Для початку потрібно пройти першу частину тесту. Додайте отримані бали. Якщо їх менше ніж 20, то до другої частини тесту переходити не потрібно. Є 4 варіанти відповіді: рідко або ніколи (0 балів); часто (1 бал); як правило (2 бали); постійно (3 бали).
Питання першої частини:
1. Мене дуже лякає думка, що я розтовстію.
2. Я утримуюся від їжі, коли голодний.
3. Я постійно думаю про їжу, майже всі мої думки про це.
4. У мене трапляються напади безконтрольного поглинання їжі, зупинити себе, під час яких, я просто не можу.
5. Я всю свою їжу поділяю на дрібні шматочки.
6. Мені відомо, скільки калорій в їжі, яку я вживаю.
7. Я особливо намагаюся утримуватися від їжі, яка містить багато вуглеводів (хліб, картопля, рис і т.п.).
8. Мені здається, що оточення хотіло б, щоб я їла (їв) більше.
9. Після їжі мене нудить.
10. Після їжі у мене з'являється загострене почуття провини.
11. Я стурбована (стурбований) бажанням схуднути.
12. Займаючись спортом, я уявляю, як спалюю калорії.
13. Оточення вважає, що я занадто худа (худий).
14. Мене дуже непокоять думки про жир в моєму тілі.
15. Я їм набагато повільніше, ніж інші люди.
16. Я старанно утримуюся від їжі, яка містить цукор та від будь-яких солодощів.
17. Я їм дієтичні продукти та готую для себе дієтичні страви.
18. Я відчуваю, що "харчові" питання, контролюють моє життя.
19. Я маю хороший самоконтроль у всьому, що пов'язано з їжею.
20. Я відчуваю тиск на себе з боку оточення, щоб я їла (їв).
21. Я витрачаю надто багато свого часу на питання, які пов'язані з їжею.
22. Після того, як я з'їм якихось солодощів, я відчуваю певний дискомфорт.
23. Я харчуюся з дотриманням дієти.
24. Відчуття порожнього шлунку мені подобається.
25. У мене, після того як поїм, буває імпульсивне бажання виблювати їжу.
26. Я отримую задоволення, пробуючи якісь нові, смачні страви.
Друга частина скринінгу потенційного пацієнта з підозрою на анорексію і булімію, як правило, виявляє і конкретизує симптоми в поведінці, властивих порушень харчової поведінки. А також уточнюється кількість втраченої ваги протягом останніх 6 місяців.
- Чи траплялося з вами нестримне об'їдання їжею, яке супроводжувалося почуттям, що ви неспроможні зупинитися.
- Провокувати ви блювоту, намагаючись контролювати свою вагу або зберегти фігуру?
- Ви займалися фізичними вправами або спортом довше 1 години на добу, щоб удосконалювати фігуру або контролювати вагу?
- Ви використовували сечогінні засоби, або проносні (особливі дієтичні препарати), для контролю ваги або вдосконалення фігури?
- Ви за півроку скинули близько 9 або більшу кількість кілограмів?
При цьому якщо до високих показників по другій частині тесту додаються, і високі показники по першій частині тесту EAT-26, а ваша вага далека від норми для віку і статі, відповідного вам (неважливо в більшу або меншу сторону) – вам потрібно терміново звернутися за допомогою до фахівця.
Але навіть, якщо є один із зазначених у другій частині тесту критеріїв, вам рекомендується проконсультуватися у психотерапевта.
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