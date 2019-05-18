Тест на відношення до вживання їжі: чи є у вас розлади харчової поведінки

Порушення харчової поведінки здатні загрожувати не тільки вашому здоров'ю, а й життю

Цей тест на булімію та анорексію був розроблений в Канаді (Торонто) в Інституті психіатрії Кларка в 1979 році. Удосконалена в 1982 році версія містить 26 питань і відповідно названа EAT-26.

Читайте також: "Я боюсь людей": тест наскільки ви соціофоб

EAT-26 використовується для активної початкової діагностики розладів харчової поведінки. Висока його ефективність при роботі з цільовими групами ризику. Рання діагностика харчових розладів дозволяє почати лікування на ранньому етапі.

Булімія – що це? Патологічно підвищене відчуття голоду, яке супроводжується деколи слабкістю і больовими відчуттями в надчеревній ділянці .

Проходження тесту

Для початку потрібно пройти першу частину тесту. Додайте отримані бали. Якщо їх менше ніж 20, то до другої частини тесту переходити не потрібно. Є 4 варіанти відповіді: рідко або ніколи (0 балів); часто (1 бал); як правило (2 бали); постійно (3 бали).

Питання першої частини:

1. Мене дуже лякає думка, що я розтовстію.

2. Я утримуюся від їжі, коли голодний.

3. Я постійно думаю про їжу, майже всі мої думки про це.

4. У мене трапляються напади безконтрольного поглинання їжі, зупинити себе, під час яких, я просто не можу.

5. Я всю свою їжу поділяю на дрібні шматочки.

6. Мені відомо, скільки калорій в їжі, яку я вживаю.

7. Я особливо намагаюся утримуватися від їжі, яка містить багато вуглеводів (хліб, картопля, рис і т.п.).

8. Мені здається, що оточення хотіло б, щоб я їла (їв) більше.

9. Після їжі мене нудить.

10. Після їжі у мене з'являється загострене почуття провини.

11. Я стурбована (стурбований) бажанням схуднути.

12. Займаючись спортом, я уявляю, як спалюю калорії.

13. Оточення вважає, що я занадто худа (худий).

14. Мене дуже непокоять думки про жир в моєму тілі.

15. Я їм набагато повільніше, ніж інші люди.

16. Я старанно утримуюся від їжі, яка містить цукор та від будь-яких солодощів.

17. Я їм дієтичні продукти та готую для себе дієтичні страви.

18. Я відчуваю, що "харчові" питання, контролюють моє життя.

19. Я маю хороший самоконтроль у всьому, що пов'язано з їжею.

20. Я відчуваю тиск на себе з боку оточення, щоб я їла (їв).

21. Я витрачаю надто багато свого часу на питання, які пов'язані з їжею.

22. Після того, як я з'їм якихось солодощів, я відчуваю певний дискомфорт.

23. Я харчуюся з дотриманням дієти.

24. Відчуття порожнього шлунку мені подобається.

25. У мене, після того як поїм, буває імпульсивне бажання виблювати їжу.

26. Я отримую задоволення, пробуючи якісь нові, смачні страви.

Анорексія – що це? Повна відсутності апетиту за об'єктивної потреби організму в харчуванні.

Друга частина скринінгу потенційного пацієнта з підозрою на анорексію і булімію, як правило, виявляє і конкретизує симптоми в поведінці, властивих порушень харчової поведінки. А також уточнюється кількість втраченої ваги протягом останніх 6 місяців.

Чи траплялося з вами нестримне об'їдання їжею, яке супроводжувалося почуттям, що ви неспроможні зупинитися. Провокувати ви блювоту, намагаючись контролювати свою вагу або зберегти фігуру? Ви займалися фізичними вправами або спортом довше 1 години на добу, щоб удосконалювати фігуру або контролювати вагу? Ви використовували сечогінні засоби, або проносні (особливі дієтичні препарати), для контролю ваги або вдосконалення фігури? Ви за півроку скинули близько 9 або більшу кількість кілограмів?

При цьому якщо до високих показників по другій частині тесту додаються, і високі показники по першій частині тесту EAT-26, а ваша вага далека від норми для віку і статі, відповідного вам (неважливо в більшу або меншу сторону) – вам потрібно терміново звернутися за допомогою до фахівця.

Але навіть, якщо є один із зазначених у другій частині тесту критеріїв, вам рекомендується проконсультуватися у психотерапевта.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.