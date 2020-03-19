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"Тримати голову холодною": МОЗ закликало не вірити фейкам про коронавірус

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Фейки про коронавірус

У МОЗ просять українців не вірити та не поширювати неправдиву інформацію про коронавірус, якої наразі є чимало. Не маніпулювати фактами та зберігати холодний розум.

Заступник Міністра охорони здоров'я, Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко записав відеозвернення до українців із закликом не поширювати фейкову інформацію.

До теми: Коронавірус вражає людей із другою групою крові: спростовуємо черговий фейк

Нам зараз потрібна холодна голова і гаряче серце, в ні в якому разі не навпаки,
– йдеться у зверненні Віктора Ляшка. 

За словами Ляшка, Україна готова до протидії коронавірусу, влада ввела всі превентивні заходи, а медики знають, як діяти. 

 
Віктор Ляшко
“До кожного повідомлення чи перепосту ставтеся дуже відповідально і критично. Вірус паніки значно серйозніший, ніж коронавірус”.

Які фейки про коронавірус поширювали в Україні

Як відомо, в Україні дійсно чимало випадків поширення неправдивої інформації. Зокрема, низка українських ЗМІ опублікували маніпулятивну новину про те, що ніби-то коронавірус вражає більше людей із другою групою крові. Але, жодної офіційної інформації про це немає. Є лише неперевірене дослідження, яке може не бути рецензованим взагалі.

Також в Україні поширили брехливу інформацію про препарат, який начебто захистить від коронавірусу. Такі дані є фейковими та не мають жодних наукових підтверджень. Насправді, Декасан не захищає від коронавірусу.

Популярний в Україні дитячий лікар Євген Комаровський дав поради батькам на час карантину. Зокрема, він рекомендує гуляти на вулиці. Все б нічого, якби не групами до 5 осіб. Редакція Здоров'я 24 пояснила, чому такі "поради" є небезпечними.

Доволі багато українців поширювали інформацію про те, що міста дезінфікуватимуть з вертольотів. Це також фейк!


Правда та міфи про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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