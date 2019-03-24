Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана

24 березня згідно з рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. У 1993 році ВООЗ оголосила туберкульоз глобальною проблемою. Щороку хвороба забирає життя в майже півмільйона людей.

Гостро стоїть проблема і в Україні. На жаль, наша країна – серед лідерів з поширення туберкульозу. У Міністерстві охорони здоров’я звітують, що ситуація з туберкульозом в Україні є контрольованою, але серйозною. У відомстві повідомляють, що в Україні туберкульоз виявляють в уже пізній стадії, у цьому випадку шансів на одужання дуже мало. Щороку в країні від туберкульозу помирає 4 тисячі пацієнтів, тобто 11 людей кожного дня.

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Як розповіла завідувач сімейного відділення 2 міської поліклініки Львова Галина Галан, епідемія туберкульозу була оголошена в Україні у 1995 році, і до нині вона не є подоланою.



Галина Галан

Що таке туберкульоз

Спочатку розберемось, що ж таке туберкульоз. Це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу. Захворювання передається переважно повітряно-крапельним шляхом. У 90% випадків туберкульоз вражає легені. Однак, це захворювання може ушкодити нирки, хребет, мозок, лімфатичні вузли, кишківник, шкірні покриви, статеві органи тощо.

Ще одна проблема туберкульозу – що ця бактерія є стійкою до умов навколишнього середовища.

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Симптоми туберкульозу

Перший період після інфікування туберкульоз може розвиватися в організмі безсимптомно. Бактерія, яка потрапила в легені, починає розмножуватись, при цьому імунна система намагається її сповільнити. І тільки через деякий час людина починає відчувати нездужання.

На сполох потрібно бити, коли ви спостерігаєте такі симптоми:

Кашель, що триває понад 2 тижні. Підвищена температура, що не спадає понад тиждень. Утруднене дихання. Біль у грудях. Поганий апетит, слабкість. Втрата ваги. Підвищене потовиділення. Кровохаркання.



Симптоми туберкульозу

Чому Україна не може подолати епідемію

За словами Галини Галан, причин, які впливають на поширення туберкульозу, багато. Українці не часто відвідують лікаря, віддаючи перевагу самолікуванню. Переносять хворобу "на ногах". Також важливим є харчування, яке має бути збалансоване із достатньою кількістю вітамінів та поживних речовин. Зловживання цими пунктами збільшує ризики захворіти на туберкульоз.

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Ще одна проблема – культура поведінки у громадських місцях, тобто її відсутність. Якщо у людини навіть легка застуда, то найкраще уникати великого скупчення людей, або хоча б кашляти чи чхати у хустинку. Банальне правило, але воно може зупинити поширення вірусу.

Галан наголошує, туберкульоз – серйозна хвороба, але у більшості випадків вона лікується. Згідно зі статистикою, щороку 60% хворих на туберкульоз повністю вилікувались. Головне – вчасно виявити проблему. Важливу роль відіграє гігієна – регулярне миття рук після відвідування громадських місць, ретельне промивання продуктів перед споживанням, а також медична маска (її варто змінювати кожні 2 години) під час спалаху вірусів теж можуть уберегти від туберкульозу.

Тож сімейні лікарі рекомендують кожному пацієнтові регулярно проходити перевірку у медиків та що два роки робити флюорографію.

Щоправда очільниця МОЗу Уляна Супрун спектично ставиться до проведення флюорографії, називаючи це застарілою практикою.

За її словами, флюорографія допомагає виявити тільки розвинуті форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить до змін в легенях, тому тоді флюорографія туберкульозу не покаже.

"У цивілізованих країнах це виглядає так: на огляді в сімейного лікаря пацієнт заповнює анкету, де відповідає на запитання, що можуть визначити можливість захворювання. Якщо лікар бачить потребу – він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз. Він покаже, чи є в організмі збудник хвороби, вже за дві години, й пацієнт зможе почати лікуватися", – повідомила Супрун.

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