У Борисполі всім охочим роблять тест на коронавірус: відео
У Міжнародному аеропорті Бориспіль пропонують зробити тест на коронавірус усім, хто повернувся в Україну.
Про це повідомляє телеграм-канал Teza.
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Особливо до ініціативи запрошують тих людей, які відчувають симптоми застуди або погано почуваються.
Зазначимо, що результат екпрес-тесту на коронавірус не є вірним на 100%, адже він може бути як і хибно-позитивним, так і хибно-негативним. Через що, у випадку позитивного результату на коронавірус, зразки відправляють на повторну перевірку до лабораторії.
Окрім того, експрес-тест визначає не наявність вірусу в організмі, а наявність антитіл до хвороби. Це означає, що позитивний результат на коронавірус тест покаже лише на 5-7 день після інфікування.
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Станом на 24 березня, в Україні зареєстрували 97 випадків зараження коронавірусом, з яких 3 летальні, а 1 людина одужала.
В яких областях Україні зафіксували коронавірус:
- Дніпропетровська область – 2;
- Донецька область – 1;
- Житомирська область – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область – 5 (1 летальний);
- Київ – 29;
- Київська область – 29;
- Львівська область – 2;
- Тернопільська область – 2;
- Чернівецька область – 38 (1 летальний та 1 людина одужала);
- Черкаська – 1.
Які тести проводять на коронавірус Covid-19/Інфографіка 24 Каналу
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