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У Борисполі всім охочим роблять тест на коронавірус: відео

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В Борисполі людей перевіряють на коронавірус / Getty Images

У Міжнародному аеропорті Бориспіль пропонують зробити тест на коронавірус усім, хто повернувся в Україну.

Про це повідомляє телеграм-канал Teza.

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Особливо до ініціативи запрошують тих людей, які відчувають симптоми застуди або погано почуваються.

Зазначимо, що результат екпрес-тесту на коронавірус не є вірним на 100%, адже він може бути як і хибно-позитивним, так і хибно-негативним. Через що, у випадку позитивного результату на коронавірус, зразки відправляють на повторну перевірку до лабораторії. 

Окрім того, експрес-тест визначає не наявність вірусу в організмі, а наявність антитіл до хвороби. Це означає, що позитивний результат на коронавірус тест покаже лише на 5-7 день після інфікування.

У Борисполі приїжджим пропонують зробити тест на коронавірус: відео

Станом на 24 березня, в Україні зареєстрували 97 випадків зараження коронавірусом, з яких 3 летальні, а 1 людина одужала.

В яких областях Україні зафіксували коронавірус:

  • Дніпропетровська область – 2;
  • Донецька область – 1;
  • Житомирська область – 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська область – 5 (1 летальний);
  • Київ – 29;
  • Київська область – 29;
  • Львівська область – 2;
  • Тернопільська область – 2;
  • Чернівецька область – 38 (1 летальний та 1 людина одужала);
  • Черкаська – 1.


Які тести проводять на коронавірус Covid-19/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Новини Києва Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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