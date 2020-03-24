У Борисполі всім охочим роблять тест на коронавірус: відео

У Міжнародному аеропорті Бориспіль пропонують зробити тест на коронавірус усім, хто повернувся в Україну.

Про це повідомляє телеграм-канал Teza.

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Особливо до ініціативи запрошують тих людей, які відчувають симптоми застуди або погано почуваються.

Зазначимо, що результат екпрес-тесту на коронавірус не є вірним на 100%, адже він може бути як і хибно-позитивним, так і хибно-негативним. Через що, у випадку позитивного результату на коронавірус, зразки відправляють на повторну перевірку до лабораторії.

Окрім того, експрес-тест визначає не наявність вірусу в організмі, а наявність антитіл до хвороби. Це означає, що позитивний результат на коронавірус тест покаже лише на 5-7 день після інфікування.

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Станом на 24 березня, в Україні зареєстрували 97 випадків зараження коронавірусом, з яких 3 летальні, а 1 людина одужала.

В яких областях Україні зафіксували коронавірус:

Дніпропетровська область – 2;

Донецька область – 1;

Житомирська область – 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область – 5 (1 летальний);

Київ – 29;

Київська область – 29;

Львівська область – 2;

Тернопільська область – 2;

Чернівецька область – 38 (1 летальний та 1 людина одужала);

Черкаська – 1.



Які тести проводять на коронавірус Covid-19/Інфографіка 24 Каналу

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