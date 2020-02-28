У Борисполі з Італії повернулася жінка з підвищеною температурою: її обстежують

В аеропорт "Бориспіль" з Італії прибула жінка, у якої зафіксували підвищену температуру. Її одразу доставили до медичного закладу для проведення подальших досліджень.

В рамках посилених заходів для недопущення занесення в Україну коронавірусної інфекції, фахівці в аеропорту "Бориспіль" виявили жінку з підвищеною температурою, що прямувала в Україну з італійського напрямку. Її було доставлено до визначеного медзакладу. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.

"Температурний скринінг і посилені заходи безпеки, аби не допустити поширення в Україні коронавірусу, активно тривають. Фактично на всіх пунктах пропуску і контрольних пунктах в’їзду-виїзду робота 100% у відношенні осіб, які слідують в Україну, на КПВВ на лінії розмежування, на адміністративній межі з Кримом", - сказав співрозмовник УНН.

Він нагадав, що посилені заходи розпочались 25 грудня у пункті пропуску "Тиса", і за три дні поширились на всі пункти пропуску і КПВВ. Температурному скринінгу за цей час "піддались 160 тис. осіб, які слідували в Україну".

"За минулу добу в аеропорту Борисполя на одному з рейсів була виявлена жінка з підвищеною температурою, її передали медикам і направили в визначений медичний заклад для подальшого обстеження. Наскільки відомо, скоріш за все у неї гостре респіраторне захворювання. Вона прилітала з Італії… В той момент якраз проводились заходи спільно з прикордонниками і представниками санітарно-карантинного підрозділу. Фактично, швидко відправили людину до медзакладу", - розповів Демченко.

Помічник голови ДПСУ підкреслює: основна ціль згаданих заходів, де задіяні не тільки прикордонники, а й підрозділи по лінії МОЗ та місцевих органів влади, - вчасно виявити на кордоні людину, яка має або підвищену температуру або ознаки захворювання для того, щоб у подальшому встановити, на що саме людина хворіє і яка небезпека може з цього виходити.

Крім того, зі слів Демченка, голова ДПСУ Сергій Дейнеко чітко зазначив, що за короткий час вдалось мобілізувати всі ресурси на рівні держави. Він відзначив чітку взаємодію відомства з МОЗ, коли фактично "один одному підставили плече" для того щоб якісно забезпечити заходи на державному кордоні.