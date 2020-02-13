У Бразилії виявлено новий вірус з невідомим науці ДНК

У Бразилії вчені виявили у штучному озері Пампулов новий загадковий вірус, який на 90% складається з невідомих науці генів.

Про це повідомляє видання Science Alert. Як інформують вчені, геном вірусу є майже абсолютно новим для науки. Вірус складається з невеликих частинок розміром 80 Нм (0.00008 мм).

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Вірус назвали яравірус (Yaravirus brasiliensis) в честь Яри, яка є володарки водної стихії в бразильській міфології. Яравірус виявлений у штучному озері Пампулов у бразильському місті Белу-Орізонті.

Про небезпеку яравірусу для життя людей наразі немає жодної інформації.

Понад 90 відсотків генів яравіруса ніколи не були описані раніше, їх ще називають сирітські гени (ORFans). Лише 6 знайдених генів мали віддалену схожість з відомими вірусними генами, що включені в наукові бази даних. Як йдеться у джерелі, вірус є "новою лінією амебного вірусу з дивним походженням".



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Дослідники проаналізували понад вісім з половиною тисяч метагеномів, однак не знайшли серед них віруси, споріднені новому мікроорганізму. Подібно до інших вірусів цієї групи, яравірус представлений дволанцюговою ДНК, довжина якої становить 44 900 пар основ і містить 74 кодуючих фрагментів.

Вчені також припустили, що яравірус може бути видом гігантського вірусу, який з часом еволюціонував в зменшену форму.

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