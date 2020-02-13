24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У Бразилії виявлено новий вірус з невідомим науці ДНК

23 Читать новость на русском
У Бразилії виявлено новий вірус з невідомим науці ДНК / Unsplash

У Бразилії вчені виявили у штучному озері Пампулов новий загадковий вірус, який на 90% складається з невідомих науці генів.

Про це повідомляє видання Science Alert. Як інформують вчені, геном вірусу є майже абсолютно новим для науки. Вірус складається з невеликих частинок розміром 80 Нм (0.00008 мм).

Читайте також: Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося

Вірус назвали яравірус (Yaravirus brasiliensis) в честь Яри, яка є володарки водної стихії в бразильській міфології. Яравірус виявлений у штучному озері Пампулов у бразильському місті Белу-Орізонті.

Про небезпеку яравірусу для життя людей наразі немає жодної інформації.

Понад 90 відсотків генів яравіруса ніколи не були описані раніше, їх ще називають сирітські гени (ORFans). Лише 6 знайдених генів мали віддалену схожість з відомими вірусними генами, що включені в наукові бази даних. Як йдеться у джерелі, вірус є "новою лінією амебного вірусу з дивним походженням". 

У Бразилії виявлено новий вірус з невідомим науці ДНК
Ілюстративне фото / Unsplash

Дослідники проаналізували понад вісім з половиною тисяч метагеномів, однак не знайшли серед них віруси, споріднені новому мікроорганізму. Подібно до інших вірусів цієї групи, яравірус представлений дволанцюговою ДНК, довжина якої становить 44 900 пар основ і містить 74 кодуючих фрагментів.

Вчені також припустили, що яравірус може бути видом гігантського вірусу, який з часом еволюціонував в зменшену форму.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Чому блокуються телевізори Samsung та як їх розблокувати: інструкція
сьогодні
14730
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Бразилія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
10 лютого 15:04 Оскар-2020: усі головні нагороди отримали вегетаріанці
Анастасія Манюхіна 1767
9 лютого 17:43 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 8432
7 лютого 16:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза 1708
6 лютого 18:00 Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо
Анастасія Кушпіт 6172
4 лютого 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 19337
Новини
Більше новин
Залиште відгук