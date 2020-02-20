У Харкові літак з евакуйованими українцями з Уханя розмістять на ізольованій стоянці

Літак з евакуйованими українцями з Китаю спершу приземлився в Борисполі для дозаправки, а далі вирушає до Міжнародного аеропорту "Харків". Літак розмістять на ізольованій стоянці.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у телеграмі повідомив, що паспортний контроль та митні формальності будуть виконувати біля трапу літака.

Тим часом: Будемо лягати під колеса і палити шини, – у Нових Санжарах проти українців з Уханя

Далі 45 українців та 27 іноземних громадян, екіпаж літака та супроводжуючі особи будуть доставлені спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області.

Політик закликав не піддаватися на провокації та не панікувати.

Важливо! Чому не варто піддаватися паніці та чому українці з Уханя не становлять небезпеки – читайте у матеріалі 24 каналу.

Евакуація українців з Уханя: коротко про головне

20 лютого літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибув до України спершу у Бориспіль, а згодом полетить у Харків;

Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції українців буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області;

Місцеві протестують проти рішення влади та обіцяють не пустити українців;

З Уханя забирали лише здорових українців. Фактично, потрапити на літак не мали шансів навіть ті, хто підчепив звичайну простуду;

Санаторій буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки;

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.