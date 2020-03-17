У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували двох дітей

Діти, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус, віком 3 і 15 років. Відомо, що одна дитина проживає у Дрогобицькому районі, а друга у Львові.

Зранку 17 березня у Львівській обласній інфекційній лікарні перебувало 14 людей з підозрою на коронавірус, пише Zaxid.net.

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Усі зразки відправили до Центру громадських досліджень для підтвердження висновків. Ігор Зінкевич повідомив, що у 2 з 14 осіб результати виявились негативними – інших поки що перевіряють.

Спрогнозувати висновки лабораторного центру важко, адже у Львівську обласну інфекційну лікарню, тести для виявлення коронавірусу поки що не надійшли.

Станом на 17 березня, в Україні офіційно підтвердили 7 випадків зараження Covid-19 та 1 летальний випадок. 4 з цих випадків зараження відбулися безпосередньо на території України – ці люди не подорожували за кордон.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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