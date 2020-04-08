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У МОЗ розповіли про показник летальності від COVID-19 в Україні

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Показник летальності від COVID-19 / Getty Images

Станом на ранок 8 квітня в Україні від коронавірусу померли вже 52 людини. У МОЗ зазначили, що показник летальності в країні становить 3,1%.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу МОЗ.

Зверніть увагу Від коронавірусу в Україні померли вже 52 людей: деталі

Він також порівняв показник летальності в Україні з іншими країнами Європи. До прикладу, в Іспанії від COVID-19 помирає 9,9% хворих, а в Італії – 12,6%.

На сьогодні показник летальності в Україні становить 3,1%. Значно зростає кількість нових випадків у Франції. За минулу добу там зафіксували приріст на 11 тисяч випадків, коефіцієнт летальності становить 9,5,
– сказав Ляшко. 

Головний санітарний лікар додав, що найменший показник летальності наразі у Німеччині – менше за 2%, а також у Південній Кореї – 1,5%.

Коронавірус в Україні: останні новини

  • В Україні підтвердили 1668 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 52 жертви, ще 35 хворих – одужали.
  • З 6 квітня в Україні запровадили жорсткі обмеження, а карантин триватиме до 24 квітня. 
  • Під час карантину в Україні відчувся дефіцит певних товарів, на частину з яких рітейлери штучно підіймали ціни. В цілях боротьби з COVID-19 влада поступово вводить певні обмеження на експорт.

 

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Жертви Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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