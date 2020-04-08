У МОЗ розповіли про показник летальності від COVID-19 в Україні
Станом на ранок 8 квітня в Україні від коронавірусу померли вже 52 людини. У МОЗ зазначили, що показник летальності в країні становить 3,1%.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу МОЗ.
Зверніть увагу Від коронавірусу в Україні померли вже 52 людей: деталі
Він також порівняв показник летальності в Україні з іншими країнами Європи. До прикладу, в Іспанії від COVID-19 помирає 9,9% хворих, а в Італії – 12,6%.
На сьогодні показник летальності в Україні становить 3,1%. Значно зростає кількість нових випадків у Франції. За минулу добу там зафіксували приріст на 11 тисяч випадків, коефіцієнт летальності становить 9,5,
– сказав Ляшко.
Головний санітарний лікар додав, що найменший показник летальності наразі у Німеччині – менше за 2%, а також у Південній Кореї – 1,5%.
Коронавірус в Україні: останні новини
- В Україні підтвердили 1668 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 52 жертви, ще 35 хворих – одужали.
- З 6 квітня в Україні запровадили жорсткі обмеження, а карантин триватиме до 24 квітня.
- Під час карантину в Україні відчувся дефіцит певних товарів, на частину з яких рітейлери штучно підіймали ціни. В цілях боротьби з COVID-19 влада поступово вводить певні обмеження на експорт.
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