У МОЗ спростували інформацію про спосіб передачі коронавірусу COVID-19
У МОЗ повідомили, що аерогенним шляхом зараження коронавірусом COVID-19 не відбувається.
Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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За його словами, шляхи передачі COVID-19 є такими, про які повідомляли раніше: крапельний та контактний. Однак збудник хвороби не передається аерогенним шляхом.
Це означає те, що заразитися можна в краплях, які осідають на поверхні. Коли з цими поверхнями людина контактує руками і потім доторкується до слизової, вірус може потрапити до організму людини і інфікувати.
"Всесвітня організація охорони здоров'я вчора випустила оновлення щодо механізмів передачі коронавірусної хвороби… Шляхи передачі залишаються такими як були - повітряно-крапельний та контактний. В тому числі коли ми говоримо про повітряно-крапельний, в першу чергу це крапельний", – пояснив Ляшко.
Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу
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