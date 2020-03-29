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У МОЗ спростували інформацію про спосіб передачі коронавірусу COVID-19

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У МОЗ спростували інформацію про спосіб передачі коронавірусу COVID-19 / Getty Images

У МОЗ повідомили, що аерогенним шляхом зараження коронавірусом COVID-19 не відбувається.

Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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За його словами, шляхи передачі COVID-19 є такими, про які повідомляли раніше: крапельний та контактний. Однак збудник хвороби не передається аерогенним шляхом.

Це означає те, що заразитися можна в краплях, які осідають на поверхні. Коли з цими поверхнями людина контактує руками і потім доторкується до слизової, вірус може потрапити до організму людини і інфікувати.

"Всесвітня організація охорони здоров'я вчора випустила оновлення щодо механізмів передачі коронавірусної хвороби… Шляхи передачі залишаються такими як були - повітряно-крапельний та контактний. В тому числі коли ми говоримо про повітряно-крапельний, в першу чергу це крапельний", – пояснив Ляшко.

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Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Віктор Ляшко Здорове життя
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