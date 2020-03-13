У Радомишлі захворіли парафіяни церкви, яку відвідувала померла українка

Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Україні 13 березня. Померла 71-річна жінка з Радомишля, що на Житомирщині, яка напередодні повернулася з Польщі. Вона контактувала з багатьма людьми, а 8 березня відвідувала місцеву церкву. Жителі Радомишля, які теж були у цьому храмі, звернулися до лікарів з підозрілими симптомами.

П'ятеро людей, що відвідували ту ж церкву, що й загибла від коронавірусу жінка, поскаржилися на високу температуру та нежить. Про це розповіла головна лікарка Радомишльської ЦРЛ Наталія Вітінська, повідомляє ТСН.

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Троє людей наразі перебувають на самоізоляції, щодо двох інших ми вирішуємо. Можливо, вони будуть госпіталізовані,

– зазначила Вітінська.

Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими проживала жінка, та люди, з якими вона контактувала. Лікарі, які оглядали жінку, теж самоізолювалися, частина з них перебуває у боксах.

Важливо! У Радомишлі оголосили надзвичайну ситуацію. Там тимчасово зупинили рух транспорту та роботу ринків. Будинок, де живуть рідні загиблої, а також місця її лікування охороняють правоохоронці. На в'їзді та виїзді з Радомишля всім водіям та пасажирам міряють температуру.

Що відомо про першу жертву коронавірусу в Україні

Після повернення з Польщі в Україну 1 березня хвора зверталася до лікаря зі скаргами на високий тиск. 3 березня її перевірили та відпустили додому. Жінка встигла навіть навідатися до Львова.

Коронавірус 71-річній жительці Радомишля діагностували 12 березня.

А вже 13 березня вона померла. Лікарі під’єднали її до апарату штучної вентиляції легенів, однак її стан різко погіршився.

До слова, померла жінка знаходилася в групі ризику. Саме люди похилого віку найбільш вразливі до зараження коронавірусом Covid-19.

Коронавірус в Україні: головне

Перший випадок зараження в Україні зафіксували 3 березня . Захворів чоловік з Чернівців, який напередодні подорожував Італією.

. Захворів чоловік з Чернівців, який напередодні подорожував Італією. Згодом стало відомо ще про два випадки коронавірусу. Його виявили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області.

З 11 березня в усій Україні ввели карантин на 3 тижні через поширення коронавірусу. Обмежувальні заходи триватимуть до 3 квітня.

через поширення коронавірусу. Обмежувальні заходи триватимуть до 3 квітня. Впродовж цього часу заборонене проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів. Тимчасово зупинили навчання у школах, університетах та дитсадках. Заборонено проводити масові заходи, в яких беруть участь понад 200 людей. Ця заборона не стосується заходів державної необхідності.



Дані про смертність від Covid-19 / Інфографіка 24 Каналу



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