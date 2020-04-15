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У ще одному київському монастирі УПЦ МП спалах коронавірусу

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Коронавірус в Іонинському монастирі / Вікіпедія

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що в Іонинському монастирі виявили три нових випадки коронавірусу.

Про це мер столиці повідомив під час онлайн пресбрифінгу.

До теми У Києво-Печерській лаврі виявили ще один випадок коронавірусу

Свято-Троїцький Іонинський монастир Києва вже зачинено на карантин. 8 квітня виявилось, що єпископа Іону госпіталізували з коронавірусом. 

На початку квітня Іона Черепанов повідомив в про те, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. За його словами, симптоми застуди з'явилися за тиждень до встановлення діагнозу. 

У зв'язку з карантином, служби в монастирі проходять без парафіян. Цікаво, що пресслужба монастиря взагалі не повідомляє про нові випадки хвороби. 


Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Віталій Кличко Новини Києва Релігія УПЦ МП Коронавірус в Україні Лікування
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