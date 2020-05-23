Українським виробникам дозволять продавати маски за кордон: Зеленський назвав умову

Українським виробникам можуть дозволити екпортувати маски та інші медичні засоби, які неможливо продати в Україні. Водночас будуть певні умови, які потрібно виконати.

Президент Володимир Зеленський 23 травня на традиційній нараді щодо боротьби з коронавірусом підтримав цю пропозицію. У нараді взяли участь представники Кабінету міністрів і правоохоронних органів. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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Як українські виробники зможуть експортувати маски за кордон

Уряд найближчим часом напрацює необхідні рішення про надання дозволу українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за кордон.

Це станеться лише за умови, якщо її буде неможливо продати в Україні, але продукція відповідатиме вимогам інших держав.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що лікарні, медики та аптеки повинні бути забезпечені масками, дезінфекторами та всім необхідним обладнанням. Також президент сказав, що незадоволений темпами закупівель.

Закупівлі тривають задовго. Яка у нас складна бюрократія, ми знаємо. Знайдіть шляхи спростити її. Кожна затримка може коштувати нам життів,

– наголосив Зеленський.

Які ще важливі питання обговорювали на нараді в Зеленського

Глава держави наголосив, що українська система охорони здоров'я має бути готова до другої хвилі пандемії коронавірусу .

. Він закликав МОЗ прискорити закупівлі захисних засобів і медичного обладнання для медиків, які працюють з хворими на COVID-19.

Водночас глава МОЗ Максим Степанов розповів, що в Україну літаком доставили понад 100 тисяч респіраторів. Також, за його словами, налагоджена співпраця зі Світовим банком щодо закупівлі всього необхідного. А з наступного тижня укладатимуться контракти щодо майбутніх закупівель.

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Зверніть увагу! Станом на 23 травня в Україні зареєстрували 20 580 випадків зараження коронавірусом. 605 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 6 929 людей вже одужали. Від початку року на території країни коронавірус виявили у 4 000 медпрацівників.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу