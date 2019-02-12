Українців просять не їхати до африканської країни через спалах смертельної хвороби
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Анголи у зв'язку із збільшенням кількості випадків захворювання на проказу.
Найбільш уражені цим захворюванням провінції Анголи: Луанда, Уамбо, Маланж, Квандо Кубанго, Бенгела, Бенгу, Біе, Мошіку.
Читайте також: Чоловік підчепив небезпечну інфекцію після вживання немитого яблука
За даними Міністерства охорони здоров’я Анголи, на кінець січня 2019 року в країні, яка входить до списку 22 країн з найбільш високим показником на проказу, зафіксовано 618 нових випадків цього захворювання.
А громадянам України, які вже перебувають в Анголі, радять дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади та медичних служб. У випадку виникнення симптомів захворювання, громадянам України потрібно невідкладно звернутися до медичної установи для отримання необхідної допомоги.
При лепроматозній проказі з'являються великі і симетричні ураження шкіри у вигляді плям, бляшок і вузлів з щільним опуклим центром і розпливчастими кордонами. Через потовщення шкіри поступово формуються каліцтва.
При туберкулоїдній проказі формується пігментовані плями з чіткими контурами і зниженою шкірної чутливістю. Потім пляма збільшується, краї піднімаються. Центральна частина, навпаки, западає і атрофується.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.