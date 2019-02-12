Українців просять не їхати до африканської країни через спалах смертельної хвороби

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Українців просять не їхати в Анголу
Українців просять не їхати в Анголу / pixabay.com

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Анголи у зв'язку із збільшенням кількості випадків захворювання на проказу.

Найбільш уражені цим захворюванням провінції Анголи: Луанда, Уамбо, Маланж, Квандо Кубанго, Бенгела, Бенгу, Біе, Мошіку.

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Проказа – що це?
Хронічне інфекційне захворювання, зазвичай вражає шкіру і периферичні нерви.

За даними Міністерства охорони здоров’я Анголи, на кінець січня 2019 року в країні, яка входить до списку 22 країн з найбільш високим показником на проказу, зафіксовано 618 нових випадків цього захворювання.

А громадянам України, які вже перебувають в Анголі, радять дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади та медичних служб. У випадку виникнення симптомів захворювання, громадянам України потрібно невідкладно звернутися до медичної установи для отримання необхідної допомоги.

 
Проказа – симптоми

При лепроматозній проказі з'являються великі і симетричні ураження шкіри у вигляді плям, бляшок і вузлів з щільним опуклим центром і розпливчастими кордонами. Через потовщення шкіри поступово формуються каліцтва.

При туберкулоїдній проказі формується пігментовані плями з чіткими контурами і зниженою шкірної чутливістю. Потім пляма збільшується, краї піднімаються. Центральна частина, навпаки, западає і атрофується.

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Теги: Здоров'я МЗС України Здорове життя Інфекція Африка
Джерело: Здоров'я 24
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