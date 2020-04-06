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Уряд України постановив передати Італії гуманітарну допомогу

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Україна надасть гуманітарну допомогу Італії / unsplash.com

Кабінет міністрів України розпорядився забезпечити передачу Італії вантажу гуманітарної допомоги у зв'язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в країні внаслідок поширення COVID-19.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №381 від 6 квітня.

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Внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій доручили забезпечити передачу вантажу гуманітарної допомоги. 

Крім того, Державній митній службі доручено забезпечити оперативне митне оформлення, а адміністрації Держприкордонслужби – провести першочергове здійснення контролю під час перетину зазначеним вантажем державного кордону.

Ідея про відправлення медиків в Італію: коротко

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявив, що сама Італія звернулася до України по гуманітарну допомогу. У зверненні мовилося про направлення туди медиків.
  • Більшість європейських країн уже відправили свої медичні бригади на підтримку Італії. Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна теж пристане на це прохання про допомогу.
  • Відтак, 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії. Відтак, бригада українських медиків вирушила до Італії. Згідно з указом, Україна забезпечить оплату і захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.
  • Крім того, повідомлялося, що на наступному тижні планується поставка в Італію медичного спирту, обсяг якого визначається з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.
  • 6 квітня літак з 20 українськими медиками-добровольцями прибув до Італії для надання допомоги інфікованим Covid-19.

Що відомо про коронавірус в Італії? За кількістю померлих від коронавірусу Італія найбільше постраждала внаслідок пандемії. Там від інфекції станом на 6 квітня померли вже понад 16 тисяч людей. Водночас загальна кількість хворих на коронавірус в Італії вже перевищила показник у 132 тисячі людей. За цим показником країна третя у світі після США та Іспанії. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Кабінет Міністрів України Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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