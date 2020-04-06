Уряд України постановив передати Італії гуманітарну допомогу

Кабінет міністрів України розпорядився забезпечити передачу Італії вантажу гуманітарної допомоги у зв'язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в країні внаслідок поширення COVID-19.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №381 від 6 квітня.

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Внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій доручили забезпечити передачу вантажу гуманітарної допомоги.

Крім того, Державній митній службі доручено забезпечити оперативне митне оформлення, а адміністрації Держприкордонслужби – провести першочергове здійснення контролю під час перетину зазначеним вантажем державного кордону.

Ідея про відправлення медиків в Італію: коротко

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявив, що сама Італія звернулася до України по гуманітарну допомогу. У зверненні мовилося про направлення туди медиків.

Більшість європейських країн уже відправили свої медичні бригади на підтримку Італії. Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна теж пристане на це прохання про допомогу.

Відтак, 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії. Відтак, бригада українських медиків вирушила до Італії. Згідно з указом, Україна забезпечить оплату і захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.

Крім того, повідомлялося, що на наступному тижні планується поставка в Італію медичного спирту , обсяг якого визначається з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.

, обсяг якого визначається з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку. 6 квітня літак з 20 українськими медиками-добровольцями прибув до Італії для надання допомоги інфікованим Covid-19.

Що відомо про коронавірус в Італії? За кількістю померлих від коронавірусу Італія найбільше постраждала внаслідок пандемії. Там від інфекції станом на 6 квітня померли вже понад 16 тисяч людей. Водночас загальна кількість хворих на коронавірус в Італії вже перевищила показник у 132 тисячі людей. За цим показником країна третя у світі після США та Іспанії.

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