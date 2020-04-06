Уряд України постановив передати Італії гуманітарну допомогу
Кабінет міністрів України розпорядився забезпечити передачу Італії вантажу гуманітарної допомоги у зв'язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в країні внаслідок поширення COVID-19.
Про це йдеться в розпорядженні уряду №381 від 6 квітня.
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Внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій доручили забезпечити передачу вантажу гуманітарної допомоги.
Крім того, Державній митній службі доручено забезпечити оперативне митне оформлення, а адміністрації Держприкордонслужби – провести першочергове здійснення контролю під час перетину зазначеним вантажем державного кордону.
Ідея про відправлення медиків в Італію: коротко
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявив, що сама Італія звернулася до України по гуманітарну допомогу. У зверненні мовилося про направлення туди медиків.
- Більшість європейських країн уже відправили свої медичні бригади на підтримку Італії. Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна теж пристане на це прохання про допомогу.
- Відтак, 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії. Відтак, бригада українських медиків вирушила до Італії. Згідно з указом, Україна забезпечить оплату і захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.
- Крім того, повідомлялося, що на наступному тижні планується поставка в Італію медичного спирту, обсяг якого визначається з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.
- 6 квітня літак з 20 українськими медиками-добровольцями прибув до Італії для надання допомоги інфікованим Covid-19.
Що відомо про коронавірус в Італії? За кількістю померлих від коронавірусу Італія найбільше постраждала внаслідок пандемії. Там від інфекції станом на 6 квітня померли вже понад 16 тисяч людей. Водночас загальна кількість хворих на коронавірус в Італії вже перевищила показник у 132 тисячі людей. За цим показником країна третя у світі після США та Іспанії.
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