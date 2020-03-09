Уряд затвердив новий посилений план боротьби з коронавірусом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

План затвердили згідно з результатами засідання урядового антикризового штабу з протидії поширенню в Україні коронавірусу Covid-19, пише Урядовий портал.

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Що вирішили під час засідання:

перевірити запаси держрезерву засобів індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби;

до 11 березня визначити обсяг коштів необхідний для поповнення держрезерву;

з'ясувати чи здатні вітчизняні виробники забезпечити попит на індивідуальні засоби захисту.

Наголошують, що Антимонопольний комітет повинен забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту.

МОЗ та Міністерство фінансів зобов'язали подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.

Які заходи впровадили

МОЗ розробить комунікаційний план з визначення алгоритмів дій, якщо будуть виникати випадки коронавірусу, а також створити мережу центрів по контролю і профілактиці захворювань.

Прикордонники й надалі будуть оглядати всіх, хто прибуває в Україну з-за кордону та через контрольні пункти в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій.

Окрім цього, доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медавтомобілей.

Що відомо про коронавірус в Україні: головне

3 березня в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією.

зафіксували перший випадок коронавірусу. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією. Загалом у світі станом на 9 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли понад 3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих – 110 276 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 60 тисяч людей.

Загальна кількість інфікованих – по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад Наразі не існує вакцини від коронавірусу. Втім, Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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