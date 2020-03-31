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В Данії заявили про уповільнення темпів поширення коронавірусу

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В Данії заявили про уповільнення темпів поширення коронавірусу / Getty Images

У Данії можуть розпочати поступове зняття обмежень через коронавірус після Великодня, якщо цифри щодо кількості заражених будуть стабільними впродовж наступних двох тижнів.

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Мете Фредріксен, пише The Local.

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За її словами, наразі не варто "розслаблятися", адже є ризик відновлення зростання інфекцій. Однак, якщо усе буде спокійно і контрольовано, в Данії почнуть знімати обмеження.

"Якщо ми, данці, впродовж наступних двох тижнів, і на Великдень, продовжимо дотримуватись дистанції, якщо цифри залишаться стабільними, уряд почне поступове, спокійне та контрольоване зняття обмежень для суспільства після Пасхи", – сказала прем'єр-міністерка.

Нагадаємо, що Данія була однією з перших країн Європи, яка закрила свої кордони 13 березня. Такі обмеження, як закриття шкіл, дитячих садків, ресторанів, барів й інших місць скупчень людей, призвели до уповільнення поширення COVID-19.

"За минулий тиждень кількість госпіталізацій зростала повільніше, ніж тижнем раніше, і без вибухового зростання, яке ми бачили в інших країнах", – додала Фредріксен.

Профілактика коронавірусу
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Данія
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