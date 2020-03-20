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В Києві почали курсувати 200 додаткових маршруток, – Кличко

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Яка ситуація з маршрутками у Києві через карантин / rbc

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 20 березня Києвом почали курсувати 200 додаткових маршруток. Також він розповів, як вони піддаються санітарній обробці.

Про це Віталій Кличко розповів під час онлайн прес-брифінгу.

До теми Ми не знаємо, скільки серед нас інфікованих людей, – Кличко про пандемію коронавірусу

Сьогодні в Києві виїхали 200 додаткових маршруток. Також ми змінили маршрути, деякі продовжили. Більшість транспорту пустили в спальні райони,
– розповів Кличко. 

Кличко додав, що громадський транспорт дезінфікують декілька разів на день. Окрім того, дезінфекції піддаються ще й зупинки, дороги та пішохідні мости. 

Чим дезінфікують маршрутки та вулиці Києва?

За словами Кличка, для обробки використовують 10 різних видів дезінфекційних засобів, серед яких: тентамін, санідез, хлор, септональ та інші.

Станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом, 3 з яких летальні: у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.

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Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Віталій Кличко Новини Києва Карантин в Україні 2020
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