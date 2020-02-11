В Україні готелі відмовляють китайцям у поселенні через спалах коронавірусу

Деякі українські готелі не селять китайців через загрозу коронавірусу, який поширився з міста Ухань.

Про це повідомили у МОЗ.

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За словами в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігоря Кузіна, не треба породжувати певну ксенофобію щодо громадянин Китаю.

"Ми вже маємо деякі повідомлення з областей, де відмовляють таким особам навіть у поселенні в певні готелі", – сказав Кузін.

Він додав, що ця поведінка є неприпустимою, адже основа будь-якого захисту – спокій, раціональне мислення та опір на певну доказову базу.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 11 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1018 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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