В Україні заборонили 9 препаратів через небезпечну речовину
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання одразу 11 препаратів виробництва України, Франції, Польщі та Італії. 9 з цих ліків містять речовину, що призводить до хвороб серця.
Таке рішення відомство прийняло у четвер, 23 травня.
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Під заборону попали такі препарати
|
Назва ЛЗ
|
Форма випуску
|
Серія №
|
Назва виробника
|
Країна
|
Панадол Бебі
|
суспензія оральна, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1
|
Т017
|
Фармаклер
|
Франція
|
Спирт Етиловий 96%
|
розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах
|
020319
|
ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"
|
Україна
|
Інспірон
|
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, по 10 таблеток у блістері, 3 блістери в пачці
|
всі серії
|
ПАТ "Київмедпрепарат"
|
Україна
|
Інспірон
|
сироп, 4 мг/мл по 150 мл у флаконі № 1
|
всі серії
|
ПАТ "Галичфарм"
|
Україна
|
Бронхомакс
|
сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1, по 200 мл у флаконах № 1
|
всі
|
ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна
|
Україна
|
Фенспіриду Гідрохлорид
|
порошок (субстанція) у пакетах подвійних з плівки поліетиленової для виробництва нестерильних лікарських форм
|
всі серії
|
Ерріджіере С.П.А.
|
Італія
|
Інспірон
|
сироп, 2 мг/мл, по 150 мл у флаконах № 1 в пачці
|
всі серії
|
ПАТ "Галичфарм"
|
Україна, м. Львів
|
Бронхомакс
|
таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням по 80 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у коробці з картону
|
всі
|
ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ"ФАРМЕКС ГРУП", Україна
|
Україна
|
Аміспірон Іс
|
таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, по 0,08 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 2 блістери у пачці з картону
|
всі серії
|
Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"
|
Україна
|
Фосідал
|
сироп, 2 мг/мл по 150 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою в коробці
|
всі серії
|
МЕДАНА ФАРМА Акціонерне Товариство
|
Польща
|
Сінуспал
|
сироп, 200 мг/100 мл, по 100 мл у флаконі, по 1 флакону у пачку разом з дозувальною ложкою
|
всі серії
|
ПАТ "Фармак"
|
Україна
Діюча речовина таких препаратів як "Сінуспал", "Аміспірон ІС", "Бронхомакс", "Інспірон", "Фенспіриду Гідрохлорид", – фенспірид – може призвести до порушення серцевого ритму, інфаркту міокарду, інфекційного або алергійного ураження серцевого м'яза. Окрім проблем з серцем фенспірид може викликати такі побічні ефекти, як сонливість і усталення, болі в жовчному і тощо, проблеми з шкірою.
"Панадол Бебі" заборонили через маркування російською мовою, а "Спирт Етиловий" – через завищеність показника "Оптична довжина".
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