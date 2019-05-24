В Україні заборонили 9 препаратів через небезпечну речовину

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання одразу 11 препаратів виробництва України, Франції, Польщі та Італії. 9 з цих ліків містять речовину, що призводить до хвороб серця.

Таке рішення відомство прийняло у четвер, 23 травня.

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Під заборону попали такі препарати

Назва ЛЗ Форма випуску Серія № Назва виробника Країна Панадол Бебі суспензія оральна, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1 Т017 Фармаклер Франція Спирт Етиловий 96% розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах 020319 ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" Україна Інспірон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, по 10 таблеток у блістері, 3 блістери в пачці всі серії ПАТ "Київмедпрепарат" Україна Інспірон сироп, 4 мг/мл по 150 мл у флаконі № 1 всі серії ПАТ "Галичфарм" Україна Бронхомакс сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1, по 200 мл у флаконах № 1 всі ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна Україна Фенспіриду Гідрохлорид порошок (субстанція) у пакетах подвійних з плівки поліетиленової для виробництва нестерильних лікарських форм всі серії Ерріджіере С.П.А. Італія Інспірон сироп, 2 мг/мл, по 150 мл у флаконах № 1 в пачці всі серії ПАТ "Галичфарм" Україна, м. Львів Бронхомакс таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням по 80 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у коробці з картону всі ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ"ФАРМЕКС ГРУП", Україна Україна Аміспірон Іс таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, по 0,08 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 2 блістери у пачці з картону всі серії Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ" Україна Фосідал сироп, 2 мг/мл по 150 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою в коробці всі серії МЕДАНА ФАРМА Акціонерне Товариство Польща Сінуспал сироп, 200 мг/100 мл, по 100 мл у флаконі, по 1 флакону у пачку разом з дозувальною ложкою всі серії ПАТ "Фармак" Україна

Діюча речовина таких препаратів як "Сінуспал", "Аміспірон ІС", "Бронхомакс", "Інспірон", "Фенспіриду Гідрохлорид", – фенспірид – може призвести до порушення серцевого ритму, інфаркту міокарду, інфекційного або алергійного ураження серцевого м'яза. Окрім проблем з серцем фенспірид може викликати такі побічні ефекти, як сонливість і усталення, болі в жовчному і тощо, проблеми з шкірою.

"Панадол Бебі" заборонили через маркування російською мовою, а "Спирт Етиловий" – через завищеність показника "Оптична довжина".

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