Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила ліки від респіраторних проявів кору та грипу "Ереспал".

Таке рішення відомство прийняло у п’ятницю 15 лютого.

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Мова йде про "Ереспал", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг всіх серій. Виробником ліків є Лабораторія Серв’є Індастрі (Франція). Реєстраційне посвідчення препарату – № UA/3703/02/01.

Постійну заборону на реалізацію, зберігання та застосування всіх серій препарату "Ереспал" встановили через інформацію від ТОВ "СЕРВ’Є УКРАЇНА" про відклик лікарського засобу.



В Україні заборонили ліки від ускладнень кору та грипу "Ереспал"

Під заборону потрапив "Ереспал" сироп, 200 мг/100 мл, по 150 мл у флаконі всіх серій виробництва Лабораторії Серв’є Індастрі, Франція.



Симптоми кору

Препарати використовують для лікування:

респіраторних проявів кору, грипу. гострих та хронічних запальних процесів ЛОР-органів та дихальних шляхів (отит, синусит, риніт, ринофарингіт, трахеїт, ринотрахеобронхіт, бронхіт), симптоматичного лікування коклюшу. сезонного та цілорічного алергічного риніту та інших проявів алергії з боку респіраторної системи та ЛОР-органів.

Грип – симптоми різке підвищення температури тіла (більше 38 °С),

головний біль, біль у м'язах, біль у горлі,

кашель,

нежить.

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