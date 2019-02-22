В Україні заборонили ліки від ускладнень кору

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В Україні заборонили ліки від ускладнень кору та грипу "Ереспал"
В Україні заборонили ліки від ускладнень кору та грипу "Ереспал" / wmky.org

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила ліки від респіраторних проявів кору та грипу "Ереспал".

Таке рішення відомство прийняло у п’ятницю 15 лютого.

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Мова йде про "Ереспал", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг всіх серій. Виробником ліків є Лабораторія Серв’є Індастрі (Франція). Реєстраційне посвідчення препарату – № UA/3703/02/01.

Постійну заборону на реалізацію, зберігання та застосування всіх серій препарату "Ереспал" встановили через інформацію від ТОВ "СЕРВ’Є УКРАЇНА" про відклик лікарського засобу.

В Україні заборонили ліки від ускладнень кору та грипу
В Україні заборонили ліки від ускладнень кору та грипу "Ереспал"

Під заборону потрапив "Ереспал" сироп, 200 мг/100 мл, по 150 мл у флаконі всіх серій виробництва Лабораторії Серв’є Індастрі, Франція.

Симптоми кору
Симптоми кору

Препарати використовують для лікування:

  1. респіраторних проявів кору, грипу.
  2. гострих та хронічних запальних процесів ЛОР-органів та дихальних шляхів (отит, синусит, риніт, ринофарингіт, трахеїт, ринотрахеобронхіт, бронхіт),
  3. симптоматичного лікування коклюшу.
  4. сезонного та цілорічного алергічного риніту та інших проявів алергії з боку респіраторної системи та ЛОР-органів.
 
Грип – симптоми
  • різке підвищення температури тіла (більше 38 °С),
  • головний біль, біль у м'язах, біль у горлі,
  • кашель,
  • нежить.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Ліки Кір Грип в Україні
Джерело: 24 Канал
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