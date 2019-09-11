В Україні заборонили знеболювальне "Кетанов" однієї серії

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В Україні заборонили Кетанов – заборона на знеболювальне Кетанов
В Україні заборонили знеболювальне "Кетанов" однієї серії / drpawluk.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії знеболювального "Кетанов" з маркуванням російською мовою.

Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 10 вересня.

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Мова йде про "Кетанов", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 10 у блістерах, виробництва С.К. Терапія С.А., Румунія, Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія, з маркуванням російською мовою.

Заборонили "Кетанов" всіх серій з маркуванням російською мовою вищезазначеного дозування через те, що на території України виявили серії 3970642, 3972264, які офіційно не ввозилися.

В Україні заборонили
В Україні заборонили "Кетанов" з маркуванням російською мовою

"Кетанов" призначають при короткочасному лікуванні болю помірної інтенсивності, включаючи післяопераційний біль.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Ліки
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