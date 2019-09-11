В Україні заборонили знеболювальне "Кетанов" однієї серії

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії знеболювального "Кетанов" з маркуванням російською мовою.

Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 10 вересня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Мова йде про "Кетанов", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 10 у блістерах, виробництва С.К. Терапія С.А., Румунія, Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія, з маркуванням російською мовою.

Заборонили "Кетанов" всіх серій з маркуванням російською мовою вищезазначеного дозування через те, що на території України виявили серії 3970642, 3972264, які офіційно не ввозилися.



В Україні заборонили "Кетанов" з маркуванням російською мовою

"Кетанов" призначають при короткочасному лікуванні болю помірної інтенсивності, включаючи післяопераційний біль.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.