В Україні заборонили знеболювальне "Кетанов" однієї серії
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії знеболювального "Кетанов" з маркуванням російською мовою.
Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 10 вересня.
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Мова йде про "Кетанов", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 10 у блістерах, виробництва С.К. Терапія С.А., Румунія, Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія, з маркуванням російською мовою.
Заборонили "Кетанов" всіх серій з маркуванням російською мовою вищезазначеного дозування через те, що на території України виявили серії 3970642, 3972264, які офіційно не ввозилися.
В Україні заборонили "Кетанов" з маркуванням російською мовою
"Кетанов" призначають при короткочасному лікуванні болю помірної інтенсивності, включаючи післяопераційний біль.
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