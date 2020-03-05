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В Україні закриватимуть школи і обмежать масові заходи через поширення коронавірусу

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Віктор Ляшко / kmu.gov.ua

Найближчим часом в Україні можуть ввести обмежувальні протиепідемічні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, влада може заборонити проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів. Також тимчасово можуть призупинити навчальний процес у школах. Водночас у МОЗ конкретних дат наразі не назвали.

Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу у Нових Санжарах, де сьогодні, 5 березня, закінчилась 14-денна обсервація українців та іноземців, які були евакуйовані з епіцентру спалаху коронавірусу китайського міста Ухань.

Важливо: У Чернівцях госпіталізували ще двох людей з підозрою на коронавірус

Він також звернувся до українців із проханням не скуповувати медичні маски. За його словами, це оманливий захист. 

Це оманливе відчуття безпеки. Маска одягається лише на людину, в якої є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби і саме тільки в тих випадках потрібно її носити. Ми не повинні створювати ажіотажу там, де його не повинно бути,
– наголосив лікар.

Ситуація з коронавірусом в Україні: останні новини

  • Наразі коронавірус виявили лише в одного чернівчанина. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина зараженого українця перебуває на обсервації. Зразки аналізів ще 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.
  • Після цього місцеві мешканці вийшли на мітинг, закликаючи ізолювати жінку. 4 березня її помістили на обсервацію у військовий госпіталь.
  • Сьогодні, 5 березня, ще двох осіб відправили в інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні. Вони нещодавно повернулися з Італії, де триває спалах коронавірусу.
  • Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт, щоб уникнути поширення коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує збільшення випадків зараження коронавірусною інфекцією в Україні. Окрім того, до країни незабаром приїдуть ще дві місії ВООЗ. Одна місія повинна розпочатися 5 березня – вона опрацьовуватиме план готовності держави. Натомість наступного тижня приїде місія з питань лабораторної діагностики. Її мета – максимально розшити діагностичні методи у кожному регіоні країни.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.


Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Емал Набі
Теги: Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування
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