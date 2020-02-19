Масова істерія: в містах України організовують блокади проти евакуації з Китаю

Літак з евакуйованими українцями та іноземцями вже завтра, 20 січня, прибуде в Україну з епіцентру спалаху коронавірусу Уханю. Незважаючи на те, що влада запевняє про те, що евакуйовані є здоровими і будуть поміщені на 14-денний карантин для повної перевірки, серед населення поширюється паніка та заклики до блокади міст.

Так, окрім поширенням провокаційних закликів до перекриття доріг або встановлення блокпостів, мешканцями Львівської та Тернопільської областей невідомі надсилають повідомлення з проханням зателефонувати на номер, щоб нібито зафіксувати голос проти евакуації. Мета цього – поширення паніки серед населення.

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Українська влада тримає у секреті, де саме будуть розміщені евакуйовані з Китаю. Наразі невідомо навіть те, у якому аеропорту має приземлитися літак. Відтак у деяких областях в Україні вже є спалахи агресії і незадоволення людей.

Блокада Винників

19 лютого у Винниках люди перекрили під’їзд до госпіталю автомобільними шинами. Мешканці відмовляються будь-кого впускати та випускати. Журналістка Наталка Волосацька опублікувала відео у фейсбуці, на якому їй не дозволяють вийти через в'їзну раму.

Мешканці заблокували госпіталь у Винниках: дивіться відео

Також у ЛОДА і керівництво медзакладу підтвердили, що на базі госпіталю ветеранів війн та репресованих у Винниках відбулися навчання медиків щодо готовності лікарень до госпіталізації хворих з китайським коронавірусом Covid-19. Про це пише Zaxid.net.

"Це відбувались симуляційні навчання... Для того, щоби забезпечити місця для пацієнтів, які би, можливо, могли постраждати, якщо літак сів би у Львові і щось би трапилось надзвичайне, то люди, які би перебували на борту, то цей госпіталь наш міг би прийняти тих пацієнтів, які отримали травми для проведення рентгенів, операцій", – сказав гендиректор госпіталю Максим Прикупенко.

Дивіться фото, як люди блокують госпіталь у Винниках 19 лютого:

Фото: Zaxid.net

Тернопіль відмовився приймати людей на карантин

Депутати Тернопільської обласної ради заявили, що область не прийматиме людей на карантин. Директор санаторію "Медобори", де мали б розмістити евакуйованих людей, Василь Мартинюк розповів, що з ним погоджували це питання люди з МОЗ. Спершу директор погодився через наявність місць, однак згодом через тиск громади відмовився.

Я був готовий допомогти, якщо б підійшли умови. Та в мене були умови не робити цього, якщо працівники не погодяться і громада не дозволить. Були збори. Весь колектив виступив проти, сказали, що на роботу не вийдуть. Я на стороні колективу та громади,

– заявив директор санаторію "Медобори" Василь Мартинюк.

Депутат облради Володимир Бобко наголосив, що евакуювати співвітчизників – це те, що влада повинна була зробити вже давно. Однак це треба робити у підготовлені для карантину приміщення, де людей чекає навчений персонал, забезпечений всім необхідним.

"А не в звичайний санаторій, лікарню посеред міста чи дитячий садочок з бабцею на вході замість охорони", – додав Бобко.

Львів: помста за патріотизм і проукраїнську позицію? – Синютка

Також у мережі поширювалася інформація про ймовірне прибуття літака з евакуйованими людьми із Китаю в зв’язку з епідемією коронавірусу на Львівщині. Голова Львівської ОДА Олег Синютка заявив, що українців не можна залишати в складній ситуації, однак для цього влада мусить забезпечити всі належні умови, щоб протидіяти вірусу, від якого немає ефективного лікування.

Він наголосив, що інформацію розміщення евакуйованих не можна приховувати від людей, а навпаки розпочати широку просвітницьку та інформаційну кампанію серед населення.

Що це за крок нової влади: це визнання області (Львівської, – 24 канал) як найбільш організованого та підготовленого регіону з відповідальними фахівцями чи це банальна помста за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборчих кампаній… Це не банальне чиновницьке доручення, де можна припуститись помилки, а потім її виправити, це реальна небезпека життю мільйонів людей і великий виклик для країни загалом

– написав Синютка у фейсбуці.

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого о 08:00. Попри те, що низка ЗМІ назвала місто, куди начебто приземлиться літак, МОЗ ще не дали свого підтвердження.

За Словами Зоряни Скалецької та представників МВС, під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин.

Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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