В Європі схвалили тест на антитіла до коронавірусу, його точність 99%

Фармацевтична корпорація Abbott оголосила, що тест на імуноглобуліни, який визначає наявність COVID-19 в крові пацієнтів, отримав сертифікат, що відповідає вимогам безпеки Євросоюзу.

Abbott планує випустити кілька мільйонів тестів в Європі, повідомляє BI.

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Корпорація Abbott вже випустила тест на антитіла до коронавірусу в США в середині квітня, і до кінця місяця планує поставити 4 мільйони одиниць.

Тепер тест пройшов сертифікацію в Євросоюзі. Результати тестів обробляють спеціальні лабораторні апарати Abbott, продуктивність яких становить 200 тестів за годину. Сполучені Штати вже закупили 2000 штук таких апаратів, Британія – 250.

Точність тесту на імуноглобулін перевірили спочатку на 1070 лабораторних зразках, а потім на 73 пацієнтах з діагнозом COVID-19, перші симптоми у яких з'явилися за два тижні до цього. І в тому, і в іншому випадку точність склала 99%.

Тест показує тільки наявність інфекції в організмі, але не імунітет до вірусу. Тому, важливо розуміти, що присутність антитіл в крові не гарантує імунітету. Також він може не показати позитивного результату в разі, якщо пацієнт знаходиться на ранній стадії зараження, коли антитіла ще не сформувалися.

Основна користь цього тесту – можливість відстежувати розповсюдження SARS-CoV-2 серед населення. Неодноразові дослідження підтвердили, що щонайменше 50% носіїв інфекції не виявляють взагалі ніяких симптомів. За іншими даних, число безсимптомних носіїв приблизно в 4 рази більше, ніж тих, у кого є симптоми захворювання.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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