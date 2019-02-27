Вчені зрозуміли причини загадкової хвороби Стівена Хокінга

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Хвороба Стівена Хокінга
Хвороба Стівена Хокінга / porya-borujerd.blogfa.com

Видатний вчений Стівен Хокінг страждав на бічний аміотрофічний латеральний склероз або хворобу Лу Геріга. Донедавна вчені не могли зрозуміти її причин.

Під час дослідження вдалося встановити, що при хворобі Лу Геріга у людини мутує білок убіквілин, через це з клітин не виводяться відходи метаболізму, повідомляє MedicalExpress.

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Вчені експериментально перевірили цю теорію: плодові мушки з мутованим геном, який кодує убіквілин проявляли симптоми аміотрофічного склерозу.

 
Хвороба Лу Геріга – що це?
це невиліковне рідкісне нейродегенеративне захворювання невідомої етіології, яке уражає моторну систему.

"Ми дуже здивувались, коли зрозуміли, що лізосоми у мошок з мутацією не окислювались, а це означає, що ферменти, які б мали переробляти відходи метаболізму не були активовані й це призводило до накопичення "сміття", – розповів один з авторів дослідження Муміне Шентурк.

Саме це "засмічення" і може призвести до нейродегенеративних змін у мозку.

Коли вчені нагодували мошок кислотними наночастинками, щоб відновити кислотне середовище, процеси очищення у клітині покращились.

Тепер вчені мають перевірити, чи працює такий механізм у ссавців.

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Теги: Здоров'я Медицина Лікування дослідження
Джерело: 24 Канал
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