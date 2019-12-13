Вчений пропонує "генетичний Tinder": як працюватиме додаток для знайомств

Вчений пропонує розробити додаток для знайомств за генетичним принципом відбору. Автор вважає, що така ініціатива знизить кількість дітей зі спадковими захворюваннями.

Гарвардський біолог Джордж Черч керує лабораторією, яка вивчає генетичні фактори старіння і способи знищення вірусів і спадкових захворювань. Однак серед праць Черча є і спірні задуми, пише ZME Science.

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Додаток за даними ДНК

За задумом вченого, програма вивчить потенційних партнерів за даними про їхні ДНК і покаже пару лише з тими, хто є генетично сумісними.

Під "сумісністю" розуміється низький ризик спадкових захворювань у потенційних дітей.

Якби кожен підбирав собі пару на основі генетичних даних, людство позбулося б від 7000 спадкових хвороб,

– стверджу вчений.



Додаток має на меті зменшити кількість дітей із вродженими патологіями /Фото: pixabay.com

А відтак, це економія понад 1 мільйона доларів щорічно на медичному обслуговувані.

Поки невідомо, які спадкові хвороби будуть включені в додаток і як саме алгоритм проводитиме підбір пар.

Фахівці відзначають, що принцип роботи генетичного додатка для знайомств лячно нагадує євгеніку. Крім того, зв'язок багатьох захворювань зі спадковістю недостатньо вивчена.