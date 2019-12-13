Вчений пропонує "генетичний Tinder": як працюватиме додаток для знайомств

154 Читать новость на русском
Додаток, що підбирає пару за генами / coachseduction.com

Вчений пропонує розробити додаток для знайомств за генетичним принципом відбору. Автор вважає, що така ініціатива знизить кількість дітей зі спадковими захворюваннями.

Гарвардський біолог Джордж Черч керує лабораторією, яка вивчає генетичні фактори старіння і способи знищення вірусів і спадкових захворювань. Однак серед праць Черча є і спірні задуми, пише ZME Science.

Читайте також: Вченим вдалося визначити, які гени провокують аутизм

Додаток за даними ДНК

За задумом вченого, програма вивчить потенційних партнерів за даними про їхні ДНК і покаже пару лише з тими, хто є генетично сумісними.

Під "сумісністю" розуміється низький ризик спадкових захворювань у потенційних дітей.

Якби кожен підбирав собі пару на основі генетичних даних, людство позбулося б від 7000 спадкових хвороб,
– стверджу вчений.


Додаток має на меті зменшити кількість дітей із вродженими патологіями /Фото: pixabay.com

А відтак, це економія понад 1 мільйона доларів щорічно на медичному обслуговувані.

Поки невідомо, які спадкові хвороби будуть включені в додаток і як саме алгоритм проводитиме підбір пар.

Фахівці відзначають, що принцип роботи генетичного додатка для знайомств лячно нагадує євгеніку. Крім того, зв'язок багатьох захворювань зі спадковістю недостатньо вивчена.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Імпічмент Трампа: Палата представників США затвердила офіційне звинувачення
сьогодні
6245
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я дослідження ДНК
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
12 грудня 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 11395
6 грудня 20:43 Як зрозуміти, що вам призначили гомеопатію
Олександр Бевза 870
4 грудня 18:58 "Інтерактивний зошит для психів": що не так з книжкою Фреймут
Анастасія Кушпіт 1919
4 грудня 16:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
Олександр Бевза 12435
4 грудня 14:30 Медреформа в Україні: ТОП-5 досягнень системи eHealth
2062
Новини
Більше новин
Залиште відгук